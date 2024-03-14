12 yıl evli kalmışlardı! İnci Taneleri'nin başrolü Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin kalbini bakın kime kaptırdı! Meğer 3.5 yıldır...

Son olarak İnci Taneleri dizisiyle gündeme gelen Yılmaz Erdoğan kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce Vizontele, Organize İşler, Neşeli Hayat gibi yapımların yönetmenliğini üstlenen Yılmaz Erdoğan şimdi Hazar Ergüçlü ile başrol paylaşıyor. İnci Taneleri'nde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan,12 yıllık eski eşi Belçim Bilgin ile de gündeme sık sık gelmeye devam ediyor. 2018 yılında 12 yıllık evliliklerinde yol ayrımına giden Belçim Bilgin'in 3.5 senedir sevgilisinin olduğu ortaya çıktı. İşte Belçim Bilgin'in gönlünü kaptırdığı o isim...