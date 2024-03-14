12 yıl evli kalmışlardı! İnci Taneleri'nin başrolü Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin kalbini bakın kime kaptırdı! Meğer 3.5 yıldır...

Son olarak İnci Taneleri dizisiyle gündeme gelen Yılmaz Erdoğan kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce Vizontele, Organize İşler, Neşeli Hayat gibi yapımların yönetmenliğini üstlenen Yılmaz Erdoğan şimdi Hazar Ergüçlü ile başrol paylaşıyor. İnci Taneleri'nde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan,12 yıllık eski eşi Belçim Bilgin ile de gündeme sık sık gelmeye devam ediyor. 2018 yılında 12 yıllık evliliklerinde yol ayrımına giden Belçim Bilgin'in 3.5 senedir sevgilisinin olduğu ortaya çıktı. İşte Belçim Bilgin'in gönlünü kaptırdığı o isim...
Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerle ekran karşısına geçen İnci Taneleri dizisinin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan sosyal medyada büyük ses getirdi.
İnci Taneleri dizisinde Öğretmen Azem Yücedağ karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan 12 yıl evli kaldığı Belçim Bilgin ile 2018 yılında boşandı.