12 yıl evli kalmışlardı! Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı! “Kapıların üzerime kapanmasına neden oldu” İnci Taneler’in Azem’i meğer...

Hazal Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, 12 yıllık eski eşi Belçim Bilgin'in itiraflarıyla gündem oldu. Bilgin, konuk olduğu bir programda Yılmaz Erdoğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte "Kapıların üzerime kapanmasına neden oldu" diyen Belçim Bilgin'in o açıklamaları...