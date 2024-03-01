12 yıl evli kalmışlardı! Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı! “Kapıların üzerime kapanmasına neden oldu” İnci Taneler’in Azem’i meğer...

Hazal Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, 12 yıllık eski eşi Belçim Bilgin'in itiraflarıyla gündem oldu. Bilgin, konuk olduğu bir programda Yılmaz Erdoğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte "Kapıların üzerime kapanmasına neden oldu" diyen Belçim Bilgin'in o açıklamaları...
Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon programı ile geniş kitleler tarafından tanınan ve ardından birçok yapımda yer alan Yılmaz Erdoğan, son olarak İnci Taneleri dizisi ile izleyici karşısına çıktı.
Dizide Azem karakterini canlandıran Erdoğan, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
1993-1998 yılları arasında evli kaldığı ilk eşinden Berfin adında bir kızı olan ünlü oyuncu, 2006'da meslektaşı Belçim Bilgin'le evlendi.