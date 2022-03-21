12 milyon TL’lik teklifle çok konuşulmuştu! 58 yaşındaki Hülya Avşar suskunluğunu bozdu! Manukyan ile ilgili itirafı dikkat çekti
12 milyonluk teklifle çok konuşulmuştu! Bir kozmetik firmasıyla görüşmeye gittiği öğrenilen 58 yaşındaki Hülya Avşar'a, reklam kampanyasının yüzü olması için 12 milyon TL'lik teklif geldiği iddia edilmişti. Söz konusu iddiayla uzun süre konuşulan Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya'da görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Avşar, çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu bozdu. Oyunculuk üzerine de konuşan Avşar, genelev patroniçesi Matild Manukyan hakkında yaptığı bir itirafla dikkat çekti. İşte detaylar...
21.03.2022 01:48 - Son Güncelleme: 21.03.2022 01:48
Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya bir mekan çıkışı görüntülendi.
Hülya Avşar "Kozmetik benim için çok önemli ve değerli ama şu an değerlendirme süreci içerisindeyim. Üründen emin olmam gerekiyor, benim vicdanen rahat olmam gerekiyor. Önerdiğim bir şeyin kaliteli olması lazım maddiyat kısmı önemli değil" dedi.