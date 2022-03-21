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Haberler Magazin 12 milyon TL’lik teklifle çok konuşulmuştu! 58 yaşındaki Hülya Avşar suskunluğunu bozdu! Manukyan ile ilgili itirafı dikkat çekti

12 milyon TL’lik teklifle çok konuşulmuştu! 58 yaşındaki Hülya Avşar suskunluğunu bozdu! Manukyan ile ilgili itirafı dikkat çekti

12 milyonluk teklifle çok konuşulmuştu! Bir kozmetik firmasıyla görüşmeye gittiği öğrenilen 58 yaşındaki Hülya Avşar'a, reklam kampanyasının yüzü olması için 12 milyon TL'lik teklif geldiği iddia edilmişti. Söz konusu iddiayla uzun süre konuşulan Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya'da görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Avşar, çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu bozdu. Oyunculuk üzerine de konuşan Avşar, genelev patroniçesi Matild Manukyan hakkında yaptığı bir itirafla dikkat çekti. İşte detaylar...

21.03.2022 01:48 - Son Güncelleme: 21.03.2022 01:48
12 milyon TL’lik teklifle çok konuşulmuştu! 58 yaşındaki Hülya Avşar suskunluğunu bozdu! Manukyan ile ilgili itirafı dikkat çekti

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya bir mekan çıkışı görüntülendi.

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12 milyon TL’lik teklifle çok konuşulmuştu! 58 yaşındaki Hülya Avşar suskunluğunu bozdu! Manukyan ile ilgili itirafı dikkat çekti

Hayranları ile fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi da ihmal etmedi.

12 milyon TL’lik teklifle çok konuşulmuştu! 58 yaşındaki Hülya Avşar suskunluğunu bozdu! Manukyan ile ilgili itirafı dikkat çekti

Samimi açıklamalarda bulunan Avşar, muhabirlerin "Kozmetik ürünü reklamında oynayacağınız doğru mu?" sorusuna verdiği yanıtla '12 milyon TL'lik teklifi kabul etmedi' iddialarına son noktayı koydu.

12 milyon TL’lik teklifle çok konuşulmuştu! 58 yaşındaki Hülya Avşar suskunluğunu bozdu! Manukyan ile ilgili itirafı dikkat çekti

Hülya Avşar "Kozmetik benim için çok önemli ve değerli ama şu an değerlendirme süreci içerisindeyim. Üründen emin olmam gerekiyor, benim vicdanen rahat olmam gerekiyor. Önerdiğim bir şeyin kaliteli olması lazım maddiyat kısmı önemli değil" dedi.

12 milyon TL’lik teklifle çok konuşulmuştu! 58 yaşındaki Hülya Avşar suskunluğunu bozdu! Manukyan ile ilgili itirafı dikkat çekti

TEKLİFLERİ BEĞENMEDİ!
Yeni projeleri de sorulan Avşar "Birkaç teklif var ama hiç istediğim gibi değil. Ekranları özledim mi? Set ortamını hep özleyeceğim ama onun dışında şu an çok iyiyim.

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