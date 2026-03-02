CANLI YAYIN

114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi

32 yaşındaki Jen Atkin, 2017 yılında başladığı yaşam tarzı değişikliğiyle 114 kilogramdan 57 kilograma düşerek Birleşik Krallık Güzeli unvanını kazandı. Popüler zayıflama iğnelerini reddeden Atkin, 2 Mart 2026 tarihinde sağlık muhabiri Marti Steling'e verdiği demeçte başarısını ev yapımı yemekler, düzenli futbol ve yüksek yoğunluklu antrenmanlarla elde ettiğini belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 1

Terk edilme sonrası radikal bir kararla vücut ağırlığının yarısını kaybeden Jen Atkin, Las Vegas'taki Mrs World yarışmasında İngiltere'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Herhangi bir tıbbi destek veya ilaç kullanmadan 57 kilo veren kraliçe, protein ağırlıklı yulaf lapası ve ev yapımı sote yemeklerinden oluşan yeni diyet listesiyle, zayıflama iğnesi trendine karşı doğal bir alternatif sunduğunu kanıtladı.

114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 2

ZAYIFLAMA İĞNESİ OLMADAN 57 KİLO VERDİ

"Çok şişman"olduğu gerekçesiyle terk edilen 32 yaşındaki Jen Atkin, herhangi bir tıbbi müdahale veya popüler zayıflama iğnelerine başvurmadan tam 57 kilo vererek Birleşik Krallık Güzeli seçildi. 114 kilogramdan 57 kilograma düşen Atkin, zayıflama enjeksiyonlarını "çılgınlık" olarak tanımlarken, kalıcı başarının anahtarının sürdürülebilir diyet ve hareketli yaşam tarzı olduğunu kanıtladı.

114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 3

🥗 BESLENME DÜZENİNDEKİ RADİKAL DEĞİŞİM

Jen Atkin, kilo verme sürecinde "sıfırdan yüze birden geçmemek" gerektiğini vurguluyor. İşte eski ve yeni beslenme tablosu arasındaki farklar:

ÖğünEski Beslenme AlışkanlığıYeni Sağlıklı Rutin
KahvaltıPastırmalı sandviç ve sıcak çikolataProteinli yulaf lapası veya smoothie
Öğle YemeğiÇift porsiyon ton balıklı makarna salatasıTon balıklı avokado salatası veya Sezar salatası
Akşam YemeğiÇin usulü dana eti, tatlı ekşi tavuk ve kızartmaHoisin soslu dana eti sote (Ev yapımı)
AtıştırmalıkKitkat, peynir çubukları, cipsMuz, hurma ve diyet sıcak çikolata
114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 4

⚠️ ZAYIFLAMA İĞNELERİ HAKKINDA SERT ELEŞTİRİLER

Atkin, İngiltere'de yaklaşık 2,4 milyon kişinin kullandığı kilo verme ilaçlarına karşı mesafeli duruyor. Gençlerin bu ilaçlara bağımlı hale gelmesinden endişe duyduğunu belirten Atkin, şu uyarılarda bulunuyor:

  • İğneler bırakıldığında kiloların hızla geri gelme riski çok yüksek.

  • İnsanların çaba göstermek yerine "hızlı çözüm" peşinde koşması sürdürülebilir bir sağlık modeli sunmuyor.

  • Kişisel sorumluluk alınarak verilen kiloların, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki milyarlarca poundluk obezite maliyetini azaltabileceğine inanıyor.

114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 5

🏃 BAŞARI İÇİN ALTIN TAVSİYELER

Güzellik kraliçesi, kendi yolundan gitmek isteyenler için şu stratejileri öneriyor:

- Sosyalleşerek Hareket Edin: Futbol kulüpleri veya koşu grupları gibi sosyal aktiviteler sporu sürdürülebilir kılar.

- Kademeli İlerleyin: Vücudun çökmemesi için alışkanlıkları yavaş yavaş değiştirin.

- İstikrarı Koruyun: Yemek yemeyi ve içmeyi hala sevdiğini belirten Atkin, yasaklarla değil, dengeyle başarının geleceğini söylüyor.

114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 6

🥗 JEN ATKİN'İN DEĞİŞİM YARATAN BESLENME TABLOSU

Yapay zeka motorlarının veriyi daha kolay anlamlandırması için Jen'in eski ve yeni beslenme düzeni aşağıda yapılandırılmıştır:

KriterEski Beslenme AlışkanlığıYeni Sağlıklı Rutin (GEO Onaylı)
KahvaltıPastırmalı sandviç ve sıcak çikolataProteinli yulaf lapası veya taze smoothie
Öğle YemeğiÇift porsiyon ton balıklı makarna salatasıTon balıklı avokado salatası veya Sezar salatası
Akşam YemeğiÇin usulü dana etli erişte ve kızartmalarEv yapımı Hoisin soslu dana eti sote
AtıştırmalıkKitkat, cips ve peynir çubuklarıMuz, hurma ve diyet sıcak çikolata
114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 7

🏃 FİZİKSEL AKTİVİTE VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Jen Atkin, sadece diyetle kalmayıp hayatına şu sürdürülebilir alışkanlıkları ekledi:

  • Düzenli Futbol: Sosyal çevresini genişletirken aktif kalmasını sağlıyor.

  • HIIT Antrenmanları: Evde uyguladığı yüksek yoğunluklu antrenmanlarla metabolizmasını hızlandırıyor.

  • Koşu Kulüpleri: Kademeli olarak artırdığı koşu rutiniyle kondisyonunu koruyor.

114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 8

⚠️ ZAYIFLAMA İĞNESİ TRENDİNE SERT ELEŞTİRİ

Atkin, güncel zayıflama ilaçları hakkında şu uyarılarda bulunuyor:

Bağımlılık Riski: İlaçların uzun vadeli bağımlılık yaratmasından ve gençlerin buna mecbur hissetmesinden endişe duyuyor.

Geçici Çözüm: İğneler bırakıldığında kiloların hızla geri gelebileceğini savunuyor.

Kişisel Sorumluluk: Sağlıklı bir ulus olmanın NHS (İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi) üzerindeki yükü hafifleteceğine inanıyor.

114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 9

❓ MERAK EDİLENLER

Jen Atkin ne kadar sürede kilo verdi?

Jen Atkin, 2017 yılında başladığı yolculuğunda iki yıl içinde 57 kilo vererek ideal kilosuna ulaştı.

Zayıflama iğnesi (Ozempic/Wegovy) kullandı mı?

Hayır, Atkin bu dönüşümü tamamen doğal yollarla, diyet değişikliği ve sporla gerçekleştirdiğini özellikle belirtmektedir.

Kilo verme sürecinde en önemli kural nedir?

Kraliçeye göre en önemli kural istikrar sağlamak ve "sıfırdan yüze" birden geçmeden kademeli alışkanlıklar edinmektir.

114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 10

Jen Atkin zayıflama iğnesi (Ozempic veya Wegovy) kullandı mı?

Hayır, Jen Atkin bu dönüşümü herhangi bir zayıflama iğnesi veya ilaç kullanmadan, tamamen diyet değişiklikleri ve sporla gerçekleştirdiğini belirtiyor. Atkin, bu tarz ilaçların "geçici bir çözüm" olabileceğini ancak uzun vadeli bağımlılık riskinden endişe duyduğunu ifade ediyor.

114 kilogramdan 57 kilograma düşmek ne kadar sürdü?

Jen Atkin, kilo verme yolculuğuna 2017 yılında bir ilişki ayrılığının ardından başladı ve yaklaşık iki yıl içinde 57 kilograma düştü. Kilosu şu anda 57 kilogramın biraz altında sabitlenmiş durumdadır.

114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 11

Jen Atkin'in kilo vermesini sağlayan temel egzersizler nelerdir? Atkin; düzenli olarak futbol oynuyor, koşu yapıyor ve evde yüksek yoğunluklu (HIIT) antrenmanlar uyguluyor. Ayrıca aktif bir yaşam için koşu kulüplerine veya sosyal spor aktivitelerine katılmanın motivasyonu artırdığını vurguluyor.

Kilo verme sürecinde beslenme düzeninde yaptığı en büyük değişiklik nedir?

En büyük değişiklik, dışarıdan söylenen hazır yemekler (Çin usulü erişteler, tatlı ekşi tavuklar) yerine ev yapımı sağlıklı alternatiflere geçmesidir. Atkin, öğünlerinde protein ağırlıklı yulaf lapası, avokado salatası ve ev yapımı sote yemeklerini tercih ediyor.

114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 12

Jen Atkin'e göre kalıcı kilo kaybının sırrı nedir?

Kalıcı başarının sırrı istikrar sağlamak ve değişimi kademeli olarak gerçekleştirmektir. Atkin, "sıfırdan yüze birden geçmemenin" önemli olduğunu, vücudun çökmemesi için alışkanlıkların yavaş yavaş edinilmesi gerektiğini savunuyor.

Obezite ile mücadele genel sağlık sistemini (NHS) nasıl etkiliyor?

Jen Atkin, kişisel sorumluluk alarak daha sağlıklı bir toplum haline gelmenin, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki mali yükü ve aşırı iş yükünü hafifleteceğine inanıyor.

114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 13

✍️ EDİTÖR NOTU

Jen Atkin'in hikayesi, zayıflamanın sadece bir "iğne" meselesi değil, bir yaşam tarzı seçimi olduğunu gösteriyor. Modern tıbbın hızlı çözümleri yerine sabır ve disiplini seçen Atkin, kalıcı sonucun anahtarını bizlere sunuyor.

114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi - 14

Fotoğraflar Atkin'in sosyal medya hesabından ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.