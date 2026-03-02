114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi

Jen Atkin zayıflama iğnesi (Ozempic veya Wegovy) kullandı mı?

Hayır, Jen Atkin bu dönüşümü herhangi bir zayıflama iğnesi veya ilaç kullanmadan, tamamen diyet değişiklikleri ve sporla gerçekleştirdiğini belirtiyor. Atkin, bu tarz ilaçların "geçici bir çözüm" olabileceğini ancak uzun vadeli bağımlılık riskinden endişe duyduğunu ifade ediyor.

114 kilogramdan 57 kilograma düşmek ne kadar sürdü?

Jen Atkin, kilo verme yolculuğuna 2017 yılında bir ilişki ayrılığının ardından başladı ve yaklaşık iki yıl içinde 57 kilograma düştü. Kilosu şu anda 57 kilogramın biraz altında sabitlenmiş durumdadır.