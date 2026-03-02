114 kiloyken terk edildi, ilaçsız 57 kilo verip İngiltere güzeli seçildi

🥗 BESLENME DÜZENİNDEKİ RADİKAL DEĞİŞİM
Jen Atkin, kilo verme sürecinde "sıfırdan yüze birden geçmemek" gerektiğini vurguluyor. İşte eski ve yeni beslenme tablosu arasındaki farklar:
|Öğün
|Eski Beslenme Alışkanlığı
|Yeni Sağlıklı Rutin
|Kahvaltı
|Pastırmalı sandviç ve sıcak çikolata
|Proteinli yulaf lapası veya smoothie
|Öğle Yemeği
|Çift porsiyon ton balıklı makarna salatası
|Ton balıklı avokado salatası veya Sezar salatası
|Akşam Yemeği
|Çin usulü dana eti, tatlı ekşi tavuk ve kızartma
|Hoisin soslu dana eti sote (Ev yapımı)
|Atıştırmalık
|Kitkat, peynir çubukları, cips
|Muz, hurma ve diyet sıcak çikolata