11 yıllık büyük aşk! Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer o fenomen isimle...
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın heyecanla ve merakla takip edilen 117'inci bölümüne Yiğit Uçan'ın canlandırdığı Boran Alp karakterinin okuduğu, sözleri Hoca Ahmet Yesevi'ye ait olan 'Sevdayı Muhammed' ilahisi damga vurdu. Sosyal medyada gündem olan sahnenin ardından Yiğit Uçan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun 11 yıl önce fenomen isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yiğit Uçan'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kimmiş...
09.03.2023 00:09 - Son Güncelleme: 09.03.2023 00:09
Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın heyecanla ve merakla takip edilen 117'inci bölümüne Yiğit Uçan'ın canlandırdığı Boran Alp karakterinin okuduğu, sözleri Hoca Ahmet Yesevi'ye ait olan 'Sevdayı Muhammed' ilahisi damga vurdu.
Sosyal medyada gündem olan sahnenin ardından Yiğit Uçan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.