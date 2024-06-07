11 yıl önce evlendiler! Ceren Karakoç’un eşi kendisi gibi çok ünlü çıktı! Aldatma itirafı çok konuşulmuştu...

Ünlü oyuncu Ceren Karakoç, geçen günlerde konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunarak yıllar önce aynı anda iki kişiyi idare ettiğini söylemişti. Sevgilisini aldattığını itiraf eden Karakoç, "Çok utanıyorum" deyip yakalanma anını anlatmıştı. Yıllar sonra gelen ihanet itirafıyla gündem olan Karakoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Karakoç'un 11 yıl önce Aşk ve Mavi'nin yıldızıyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ceren Karakoç hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...