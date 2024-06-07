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11 yıl önce evlendiler! Ceren Karakoç’un eşi kendisi gibi çok ünlü çıktı! Aldatma itirafı çok konuşulmuştu...

Ünlü oyuncu Ceren Karakoç, geçen günlerde konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunarak yıllar önce aynı anda iki kişiyi idare ettiğini söylemişti. Sevgilisini aldattığını itiraf eden Karakoç, "Çok utanıyorum" deyip yakalanma anını anlatmıştı. Yıllar sonra gelen ihanet itirafıyla gündem olan Karakoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Karakoç'un 11 yıl önce Aşk ve Mavi'nin yıldızıyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ceren Karakoç hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 11:39 Güncelleme 07 Haziran 2024, 11:43
11 yıl önce evlendiler! Ceren Karakoç’un eşi kendisi gibi çok ünlü çıktı! Aldatma itirafı çok konuşulmuştu... 1

Şimdilerde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ceren Karakoç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla hayranlarının dikkatini çekti.

11 yıl önce evlendiler! Ceren Karakoç’un eşi kendisi gibi çok ünlü çıktı! Aldatma itirafı çok konuşulmuştu... 2

Ünlü oyuncu, geçen günlerde ise açıklamalarıyla çok konuşuldu. İbrahim Selim'in programına konuk olan Karakoç, yıllar önce aynı anda iki kişiyi idare ettiğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Ceren Karakoç'tan bomba aldatma itirafı

11 yıl önce evlendiler! Ceren Karakoç’un eşi kendisi gibi çok ünlü çıktı! Aldatma itirafı çok konuşulmuştu... 3

Karakoç, sunucunun "Halen daha utanarak anlattığın bir ergenlik anın var mıdır?" sorusuna şöyle karşılık verdi:

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