11 yıl önce evlendiler! Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Hem EDHO’nun hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

Yakut hakkında en çok "Devrim Yakut evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun hem EDHO'nun hem Kurtlar Vadisi'nde rol alan yıldız isimle 11 senedir evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.