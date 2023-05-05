11 yıl önce evlendiler! Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Hem EDHO’nun hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...
Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut, "Camdaki Kız Gülcihan öldü mü, diziden ayrıldı mı?" sorularıyla gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edildi. Yakut hakkında en çok "Devrim Yakut evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun hem EDHO'nun hem Kurtlar Vadisi'nde rol alan yıldız isimle 11 senedir evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Devrim Yakut'un kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi kimmiş...
05.05.2023 01:44 - Son Güncelleme: 05.05.2023 01:44
Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Bunun üzerine 54 yaşındaki ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
DEVRİM YAKUT KİMDİR?
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Devrim Yakut, 1994 senesinde Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı.
Yakut hakkında en çok "Devrim Yakut evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun hem EDHO'nun hem Kurtlar Vadisi'nde rol alan yıldız isimle 11 senedir evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.