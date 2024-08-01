11 yıl evli kalmışlardı! Melisa Ural annesi Sibel Can’ı doğum gününde paylaşmaya doyamadı! İlk yorum Hakan Ural’dan geldi!

Başından iki evlilik geçen Sibel Can'ın 11 yıl evli kaldığı Hakan Ural'dan Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı oldu. İkinci evliliğini Sulhi Aksüt ile yapan ve Emir adında bir oğlu daha olan Sibel Can, kızı Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Melisa Ural, annesinin 54'üncü yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma ilk yorum ise eski eş Hakan Ural'dan geldi. İşte Melisa Ural'ın paylaşımı ve Hakan Ural'ın yorumu...