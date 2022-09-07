11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Seversin’in Şerife’si Zeynep Kankonde’nin eski eşi bakın kim çıktı! Meğer kızının babası...
Kadrosunda İlayda Alişan, Burak Yörük ve Nergis Kumbasar gibi isimlerin yer aldığı Seversin dizisinde Şerife karakterini canlandıran Zeynep Kankonde'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kiraz Mevsimi, Ulan İstanbul, Kayıp, Yeni Gelin gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Emma adında bir kızı olan oyuncunun 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zeynep Kankonde'nin eski eşi kimmiş...
07.09.2022 21:19 - Son Güncelleme: 07.09.2022 21:51
Seversin dizisinde Şerife karakterini canlandıran Zeynep Kankonde'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Emma adından bir kızı olan oyuncunun, "Zeynep Kankonde boşandı mı?", "Zeynep Kankonde'nin eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.