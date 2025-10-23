11 yıl 3 aya kadar hapis istemi! Ufuk Bayraktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bayraktar ve Akbaş'ın müşteki Ahmet P.'ye ait işletmeye giderek bir müddet orada oturdukları, bu sırada müştekinin kardeşi Halil P.'yi görüp onunla bir toplantı yapmak istediklerini söyledikleri, daha sonra müşteki Ahmet P. şüphelilerin yanına gittiğinde Ufuk Bayraktar'ın ekranında 'Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız' şeklinde yazı bulunan telefonu müştekiye göstererek, 'Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar. Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin. Onların Whatsapp grupları var. Bütün mahalle bu çocukların. Ben onlar para kazansın diye söylüyorum' şeklinde sözler söyleyerek müştekiden koruma adı altında para istediği anlatıldı.