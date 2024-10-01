11 ünlünün en ilginç doğal güzellik sırrı! Hadise, Ceyda Düvenci, Fahriye Evcen, Çağla Şıkel...

Ünlülerin güzellik sırları, çoğu zaman doğal yöntemler ve düzenli bakım üzerine kuruludur. Sağlıklı beslenme, düzenli uyku, spor ve cilt bakımı ile güzelliklerini koruyan bu isimler, güzellik sırlarıyla ilham veriyor.

Pelin Karahan Pelin Karahan, göz altlarındaki koyu halkalar ve yorgunluk görünümünü azaltmak için kivi dilimleri kullanıyor. Karahan, "Kivinin göz altlarını rahatlatıcı etkisini duymuştum. Birkaç kez denedim ve gerçekten işe yarıyor. Gözlerinizin altına ince dilimler halinde koyuyorsunuz ve gözlerinizi hem dinlendiriyor hem de koyu halkaların rengini açıyor" diyor.