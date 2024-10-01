11 ünlünün en ilginç doğal güzellik sırrı! Hadise, Ceyda Düvenci, Fahriye Evcen, Çağla Şıkel...

Ünlülerin güzellik sırları, çoğu zaman doğal yöntemler ve düzenli bakım üzerine kuruludur. Sağlıklı beslenme, düzenli uyku, spor ve cilt bakımı ile güzelliklerini koruyan bu isimler, güzellik sırlarıyla ilham veriyor.
Pelin Karahan
Pelin Karahan, göz altlarındaki koyu halkalar ve yorgunluk görünümünü azaltmak için kivi dilimleri kullanıyor. Karahan, "Kivinin göz altlarını rahatlatıcı etkisini duymuştum. Birkaç kez denedim ve gerçekten işe yarıyor. Gözlerinizin altına ince dilimler halinde koyuyorsunuz ve gözlerinizi hem dinlendiriyor hem de koyu halkaların rengini açıyor" diyor.
Mine Tugay
Genç görünümüyle dikkat çeken Mine Tugay, ruh gençliğini içindeki çocuk ruhunu koruyarak sağladığını belirtiyor. Cildine ise 25'li yaşlardan itibaren düzenli olarak bakım yaptığını ve güneş kremi kullanmaya özen gösterdiğini vurguluyor. "Cildimi korumak için minimum güneşte kalıyorum ve yüksek faktörlü güneş kremleri tercih ediyorum" diye ekliyor.