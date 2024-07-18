11 kilo veren Demet Akalın fotoğrafları karıştırdı! Önce orijinal fotoğrafını paylaştı sonra photoshopladı! İşte alay konusu olan o fotoğraf...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, verdiği 11 kiloyla sosyal medyada yeniden gündem olmuştu. Yaptırdığı imaj değişimiyle de sosyal medyada dikkat çeken Demet Akalın bu kez dillere fena düştü. Demet Akalın, sosyal medya hesabından önce doğal halini gösteren orijinal bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kısa süre sonra aynı fotoğrafın photoshoplanmış halini yayınlayan Akalın, sosyal medyada alay konusu oldu!
Demet Akalın bu kez dillere fena düştü. Demet Akalın, sosyal medya hesabından önce doğal halini gösteren orijinal bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kısa süre sonra aynı fotoğrafın photoshoplanmış halini yayınlayan Akalın, sosyal medyada alay konusu oldu!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın gerek şarkılarıyla gerekse de sahne performansıyla tozu dumana katmaya devam ediyor.
Son zamanlarda yaptırdığı imaj değişikliği ve verdiği kilolarla magazin manşetlerini süsleyen Demet Akalın bu kez dillere fena düştü.