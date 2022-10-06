11 aylık evliliğini bitiren Zeynep Bastık sosyal medyanın gündemde! Sütyenin üzerine giydiği sabahlığıyla paylaştı! "Hazır gibiyim..."
Tolga Akış ile 11 aylık evliliğini sonlandıran Zeynep Bastık'ın adı geçen günlerde Seren Dal ile aşk iddialarına karışmıştı. İlişkisini bu sefer gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği söylenen Bastık, aşk haberleriyle uzun süre gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sütyenin üzerine giydiği sabahlığıyla objektif karşısına geçen Bastık, makyaj yaptırdığı anları "Hazır gibiyim" notuyla yayınladı. O paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Zeynep Bastık'ın çok konuşulan paylaşımı...
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, uzun bir süredir aşk yaşadığı Tolga Akış ile geçen Temmuz ayında nikah masasına oturmuştu.
Ancak üç yıllık birlikteliğin ardından dünyaevine giren Zeynep Bastık ile Tolga Akış, geçtiğimiz haftalarda sürpriz şekilde boşanma kararı aldı ve yollarını ayırdı.
Ünlü şarkıcı, boşanma haberlerinin basına yansımasının ardından da şu açıklamayı yaptı: "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki dört sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz"
"KİMSE BOŞANMAK İÇİN EVLENMİYOR"
Zeynep Bastık daha sonra katıldığı bir programda ise şöyle konuştu: "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık"