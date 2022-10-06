11 aylık evliliğini bitiren Zeynep Bastık sosyal medyanın gündemde! Sütyenin üzerine giydiği sabahlığıyla paylaştı! "Hazır gibiyim..."

Ünlü şarkıcı, boşanma haberlerinin basına yansımasının ardından da şu açıklamayı yaptı: "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki dört sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz"