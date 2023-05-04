11 ay önce evlendi! Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Feyza Sevil Güngör’ün partneri meğer...
Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinde Behram karakterini canlandıran Aras Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları "Aras Aydın'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Aydın'ın 11 ay önce ünlü oyuncuyla evlendiğini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Aras Aydın'ın kendisinden de ünlü eşi kimmiş...
04.05.2023 21:41 - Son Güncelleme: 04.05.2023 21:41
ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'ta Behram karakterini canlandıran Aras Aydın, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncu hakkında en çok "Aras Aydın'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.