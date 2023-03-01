100 yaşındaki İlham Gencer’in sağlık durumunda yeni gelişme! Oğlu Bora Gencer duyurdu! Kalp pili takılan İlham Gencer...
100 yaşındaki İlham Gencer'in sağlık durumunda yeni gelişme! Usta caz piyanisti Bozkurt İlham Gencer, ameliyat oldu. Ünlü ismin oğlu Bora Gencer de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda operasyona ve babasının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Bora Gencer, babasının son halini de yayınlamayı ihmal etmedi. İşte İlham Gencer'in sağlık durumu ve son hali...
Usta müzisyen Bozkurt İlham Gencer'e kalp pili takıldı. Ünlü ismin Oğlu Bora Gencer, bir süredir hastanede tedavi gören babasının sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.
"OPERASYON SÜPER GEÇTİ"
Bora Gencer, İlham Gencer'in hastane yatağındaki bir fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "Hep gülerek bakabiliriz' demiştim hayata. Bugün 100 yaşındaki çınar babamız Bozkurt İlham Gencer'e kalp pili takıldı. Operasyon süper geçti.
Ünlü isimler başta olmak üzere, birçok seveninden Gencer'e 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Gelen yorumlara kayıtsız kalamayan Bora Gencer; "Herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Babama ilettim mesajlarınızı" dedi.
Tüm bunların ardından İlham Gencer'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan Gencer ülkede caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulundu.