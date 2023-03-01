100 yaşındaki İlham Gencer’in sağlık durumunda yeni gelişme! Oğlu Bora Gencer duyurdu! Kalp pili takılan İlham Gencer...

Ünlü isimler başta olmak üzere, birçok seveninden Gencer'e 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Gelen yorumlara kayıtsız kalamayan Bora Gencer; "Herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Babama ilettim mesajlarınızı" dedi.