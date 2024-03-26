10 yıllık evlilikte mutsuz son! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! İşte ayrılığın detaylar...

10 yıllık evlilikte mutsuz son! Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014'te görkemli bir düğünle Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti. İki kızları olan ünlü çiftten kötü haber geldi. İkilinin bugün görülecek dava ile boşanacağı ortaya çıktı. İşte Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın boşanmasının ayrıntıları...