10 yıllık evlilikte mutsuz son! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! İşte ayrılığın detaylar...

10 yıllık evlilikte mutsuz son! Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014'te görkemli bir düğünle Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti. İki kızları olan ünlü çiftten kötü haber geldi. İkilinin bugün görülecek dava ile boşanacağı ortaya çıktı. İşte Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın boşanmasının ayrıntıları...
Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim (33), 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı (40) ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti.
Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı. İkili, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı.
Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti.