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10 yıllık evlilik! Dolunay Soysert’in eski eşi Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı çıktı! Meğer Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın’ın partneri...

Bir İstanbul Masalı, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl ve daha nicesinde rol alan Dolunay Soysert, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın ile partner olan ünlü oyuncunun aşk hayatı da merak edildi. Soysert hakkındaki bir geçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 10 yıl boyunca Sen Anlat Karadeniz'in yıldız oyuncusuyla evli kaldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 12:37 Güncelleme 23 Ocak 2024, 12:37
10 yıllık evlilik! Dolunay Soysert’in eski eşi Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı çıktı! Meğer Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın’ın partneri... 1

Bir İstanbul Masalı, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok yapımda rol alan Dolunay Soysert'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

10 yıllık evlilik! Dolunay Soysert’in eski eşi Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı çıktı! Meğer Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın’ın partneri... 2

Özellikle aşk hayatı araştırılan Soysert'in eski eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Dolunay Soysert'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

10 yıllık evlilik! Dolunay Soysert’in eski eşi Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı çıktı! Meğer Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın’ın partneri... 3

Soysert'in 2006-2016 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin hangi oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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