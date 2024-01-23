Bir İstanbul Masalı, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl ve daha nicesinde rol alan Dolunay Soysert, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın ile partner olan ünlü oyuncunun aşk hayatı da merak edildi. Soysert hakkındaki bir geçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 10 yıl boyunca Sen Anlat Karadeniz'in yıldız oyuncusuyla evli kaldığı ortaya çıktı.
Bir İstanbul Masalı, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok yapımda rol alan Dolunay Soysert'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özellikle aşk hayatı araştırılan Soysert'in eski eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Dolunay Soysert'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Soysert'in 2006-2016 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin hangi oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.