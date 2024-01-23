10 yıllık evlilik! Dolunay Soysert’in eski eşi Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı çıktı! Meğer Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın’ın partneri...

Bir İstanbul Masalı, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl ve daha nicesinde rol alan Dolunay Soysert, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın ile partner olan ünlü oyuncunun aşk hayatı da merak edildi. Soysert hakkındaki bir geçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 10 yıl boyunca Sen Anlat Karadeniz'in yıldız oyuncusuyla evli kaldığı ortaya çıktı.