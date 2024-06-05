10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanma sonrası ilk kez konuştu! 2 çocuğunun babası Volkan Bahçekapılı...

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, geçen mart ayında 2014 yılında dünyaevine girdiği Volkan Bahçekapılı ile evliliklerini sonlandırmıştı. 2 çocuk sahibi olan ikiliden Buse Terim, katıldığı etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Boşanma sonrası ilk kez konuşan Terim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti.
2 çocuk sahibi ünlü çift, geçen mart ayında 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşanmaya karar veren ikili, üç dava açıp hedef şaşırttı.
3 DAVA TAKTİĞİ
İstanbul 3. Aile Mahkemesi'ne 25 Mart'ta üç ayrı boşanma davası açan ikili, İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katılmadı ve dava ertelendi. Ancak burada açılan boşanma davalarının hedef şaşırtmak amaçlı olduğu ortaya çıktı. İkili, Marmara- Ereğlisi Adliye'sinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.