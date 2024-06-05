10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanma sonrası ilk kez konuştu! 2 çocuğunun babası Volkan Bahçekapılı...

Fatih Terim 'in küçük kızı Buse Terim , 2014 yılında görkemli bir düğünle Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti.

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3 DAVA TAKTİĞİ

İstanbul 3. Aile Mahkemesi'ne 25 Mart'ta üç ayrı boşanma davası açan ikili, İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katılmadı ve dava ertelendi. Ancak burada açılan boşanma davalarının hedef şaşırtmak amaçlı olduğu ortaya çıktı. İkili, Marmara- Ereğlisi Adliye'sinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.