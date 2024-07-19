10 yıllık evliliği biten Onur Atilla gönlünü Nez’e kaptırmıştı! Oryantal Didem Kınalı’dan sert yorum: “Aç diyoruz biz bunlara...”

10 yıllık evliliğini 10 Haziran'da noktalayan oyuncu Rüştü Onur Atilla, boşanmadan yalnızca 20 gün sonra sosyal medyada şarkıcı Nez'le aşkını ilan etti. İkilinin aşkı, kısa sürede gündem olarak tepki çekti. İbrahim Tatlıses'in programında sergilediği oryantal performanslarıyla hafızalara kazınan Didem Kınalı'dan da çok konuşulan aşkla ilgili sert bir yorum geldi. Çocukluğunu geçirdiği Kuştepe Mahallesi'nde Yıldız Tilbe'nin kaleme alığı şarkıya klip çeken Kınalı, basın mensuplarının Nez ile Onur Atilla'yı sorması üzerine verdiği yanıt şaşırttı. İşte detaylar...
Oryantal Didem Kınalı, çocukluğunu geçirdiği Kuştepe Mahallesi'nde Yıldız Tilbe'nin kaleme alığı şarkıya klip çekti.
Didem Kınalı, Yıldız Tilbe'nin yeni kaleme aldığı 9/8'lik adlı şarkıya büyüdüğü yer olan Kuştepe'de klip çekti.
Klip çekimi sorularını yanıtlayan Kınalı, şu ifadeleri kullandı: "Şarkı ve klip için çok heyecanlıyım. Herkes o kadar cana yakın ki evlerini açtılar bizler için...