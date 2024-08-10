10 yıllık eşinden boşanmıştı! Güldür Güldür’ün yıldızı Onur Atilla ile yeni sevgilisi Nez’in arasındaki yaş farkı şoke etti!

Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyuran Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Atilla boşanmadan kısa bir süre sonra ise şarkıcı Nez'le yeni bir aşka yelken açtı. İlişkileriyle uzun süre gündem olan ve çoğu kişinin tepkisini çeken ünlü çiftin hayatı merak edildi. Onur Atilla ile Nez'in arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti.
Onur Atilla, Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
Ünlü çiftin ilişkisi uzun süre gündem oldu ve çoğu kişinin tepkisini çekti. Bunun üzerine Atilla'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.