10 yıllık eşinden boşanmıştı! Güldür Güldür’ün yıldızı Onur Atilla ile yeni sevgilisi Nez’in arasındaki yaş farkı şoke etti!

Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyuran Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Atilla boşanmadan kısa bir süre sonra ise şarkıcı Nez'le yeni bir aşka yelken açtı. İlişkileriyle uzun süre gündem olan ve çoğu kişinin tepkisini çeken ünlü çiftin hayatı merak edildi. Onur Atilla ile Nez'in arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti.