10 yıllık büyük sevda: Şenay Gürler’den sevgilisi Semih Saygıner’e aşk dolu doğum günü mesajı!
Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan oyuncu Şenay Gürler ile milli bilardocu Semih Saygıner, aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. 59 yaşındaki başarılı oyuncu, sevgilisi Saygıner'in doğum gününü sosyal medyada paylaştığı romantik bir mesajla kutladı. Gürler'in "Canım sevgilim, hayat yoldaşım" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü çiftin tanışma hikayesi de dikkat çekti.
