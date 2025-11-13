PODCAST CANLI YAYIN

10 yıllık büyük sevda: Şenay Gürler’den sevgilisi Semih Saygıner’e aşk dolu doğum günü mesajı!

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan oyuncu Şenay Gürler ile milli bilardocu Semih Saygıner, aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. 59 yaşındaki başarılı oyuncu, sevgilisi Saygıner'in doğum gününü sosyal medyada paylaştığı romantik bir mesajla kutladı. Gürler'in "Canım sevgilim, hayat yoldaşım" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü çiftin tanışma hikayesi de dikkat çekti.

Ekranların sevilen oyuncularından Şenay Gürler, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı milli bilardocu Semih Saygıner'in doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Birliktelikleri boyunca gözlerden uzak ama samimi bir ilişki sürdüren çift, özel günlerinde yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Gürler, son olarak Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen pozlarını paylaşarak, gönderisine "Canım sevgilim, hayat yoldaşım... Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

Romantik paylaşım kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Çiftin pozları, "Gerçek aşk budur", "Birlikte yaş alın, güzel yaş alın" gibi yorumlarla beğeni topladı.

"TANIŞTIKTAN BİR YIL SONRA BAŞLADIK"

Gürler daha önce konuk olduğu bir YouTube programında, Semih Saygıner'le ilişkilerinin nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı: "Biz bir spor salonunda tanıştık aslında. Ve ilişkimiz tanıştıktan 1 yıl sonra başladı"

FİLMLERİ ARATMAYAN TANIŞMA HİKAYELERİ!

Halit Ergenç'in ardından gözler magazin dünyasının ünlü çiftlerine çevrildi. Peki düğünlerinden bebek heyecanlarına hatta kimisinin boşanmalarına tanık olduğumuz ünlülerin aşkları nasıl başladı? İşte ünlü çiftlerin birbirinden ilginç tanışma hikayeleri...

SETTE TANIŞIP 30 DAKİKADA AŞIK OLDU!

2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlenen üç çocuk babası Mehmet Günsür'ün eşiyle tanışma hikayesi de "Film gibi" dedirtti. Bir röportajında eşi ile tanışma hikayesinden ve o an hissettiği duygulardan bahseden Günsür, 30 dakika içinde eşine sırılsıklam aşık olduğunu dile getirdi.

Mehmet Günsür, şu ifadeleri kullandı: "Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık, 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film ilişkimiz yüzünden yarım kaldı, aşk devam ediyor"

9 AY İÇİNDE NİKAH MASASINA GÖTÜREN AŞK!

18 Aralık 2012 tarihinde evlenen Alper Kul ile Aylin Kontente, İnsanlar Alemi kadrosunda tanıştı. Aylin Kontente'yi görür görmez etkilenen Alper Kul "Bu kız çok güzel. Acaba nasıl biri? Çıktığı var mı? Hemen bunları öğreneyim" dedi ve harekete geçti. Kul, 2 hafta sonra da Aylin Kontente'nin karşısına geçip "Biz seninle evleneceğiz" dedi.

Bununla da yetinmeyen Alper Kul tatil ve evlilik planları yapmaya başlayıp bunu Aylin Kontente ile paylaştı. Bir hayli şaşıran Aylin Kontente ise karşısındakinin deli olduğunu düşündü. Ancak ikili aylar sonra nikah masasına oturdu.

İlk görüşte aşık olan Alper Kul verdiği bir röportajda o günlerle ilgili "Şöyle bir önümden geçti. Ertesi gün niyetimi belli ettim. Bir ay sonra çıkmaya başladık. Dokuz ay sonra evlendik" ifadelerini kullandı.

LİSE AŞKINA 20 YIL SONRA KAVUŞTU

2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile nikah masasına oturan Sibel Taşçıoğlu'nun eşiyle tanışma hikayesi oldukça ilgi çekici. Lise aşkına 20 yıl sonra kavuşan Sibel Taşçıoğlu, konuk olduğu bir programda eşiyle aşk serüvenin şöyle anlattı: "Biz lisedeyken flört durumumuz vardı. Aşk yaşıyorduk. Herkes bir hayat yolu çizdi kendine. Ben İstanbul'a geldim. Öylelikle koptu bir şeyler. İyi ki de kopmuş. O zamandan bu zamana muhtemelen taşıyamazdık"

Yıllar sonra lise aşkına kavuşan Taşçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Araya 20 yıl girdi. Meğerse 6 yıldır İstanbul'da yan sokağımda oturuyormuş. Sosyal medyada kız kardeşini gördüm. Oradan mesaj ve böyle oldu. Biz lisede beraberken 'ne kadar güzel bir soyadı var' diye düşünüp 'İnşallah ilerde evleniriz benim de soyadım öyle olur' demiştim"

İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDU BAMBAŞKA BİR ÜLKEDE YENİ HAYAT KURDU

İtalyan şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile 2012-2021 yılları arasında evli kaldı ve Tibet adında bir oğlu oldu.

Oğlunun annesine aşık olup Türkiye'de kalmaya karar veren Zanna, evli olduğu dönemde verdiği bir röportajda eşiyle tanışma sürecini şöyle anlattı: "Türkiye'ye arkadaşım çağırmıştı. Son gecemde beni Asmalımescit'te fasıla götürdü. Bağırarak şarkılar söylüyorduk, 'Ah İstanbul, İstanbul...' O sırada masaya bir kız arkadaşı geldi. Eveeet. Gördüğüm an ne güzel bir kız dedim. Gözleri, saçları, davranışları... İtalyan'ım zaten, bizi bilirsin, hemen atladım. Eşim Giresunlu, o zamanlar anlamını bilmiyordum ama şimdi şöyle tarif edebilirim, 'Tam fındık gibiydi'. Beni çok etkiledi. Fasıldan bir arkadaşımızın evinde eğlenmeye devam ettik.

Sabaha karşı otelime gitmek için evden çıktım. Baktım param yok. Bankamatik buldum. Kartı koydum, yuttu. Param olmadığı için, arkadaşımın evine geri döndüm. İşte, Tuğçe bana orada yardım etti. Başka bir sorun olursa diye telefon numarasını da verdi. Öyle bağlantı kurmuş olduk. 1.5 sene uzaktan sevgili olduk. Birkaç kere ben Türkiye'ye geldim, bazen de o yanıma geldi.

O zamanlar, 'Evleneceğiz, bir çocuğumuz ve bir köpeğimiz olacak' demiştim. Sözümü tuttum. Eyfel Kulesi'nde evlilik teklifi"

GÖRÜNCE AKLI UÇTU!

Beren Saat ve Kenan Doğulu 2012 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2014'te hayatlarını birleştirdi. Nikahtan yıllar sonra ise Doğulu tanışma hikayelerini anlattı: "Benim evimdeki bir yılbaşı yemeğinde tanıştık. Ortak bir dostumuz sayesinde... Planlanmamış bir buluşmaydı. Beren'i beğenmemek mümkün değil. Hakkında ne zaman konuşulsa onu tanısan da tanımasan da insanı heyecanlandıran bir dünya duruşu var. Ama aklımda öyle bir şey yoktu.

Tabii tanıdıktan sonra bambaşka... Beren'le tanıştığım an 'âşıklık sistemim' tamamen çöktü, hatlarım kilitlendi. Aklım uçtu!"

KEŞKEKLE BAŞLAYAN AŞK

16 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Ergenç, eşini nasıl tanıdığını anlatırken gülümseten bir itirafta bulundu.

Halit Ergenç, "Eşin Bergüzar Korel ile bir kafede kulak misafiri olduğun bir konuşma sayesinde tanışmışsınız. Sonrasında iletişimde kalmak için bir şey yaptın mı?" sorusuna, "O kısım biraz gri. Orada öyle bir tanıştık sadece. Sonrasında ufak görüşmeler oldu. Çok uzun bir hikâye. Beyoğlu'nda bir restoranda keşkek yerken tanıştık" yanıtını verdi.

"SETTE KAPIYI AÇTI, İÇERİ GİRDİ VE DUDAKLARIMA YAPIŞTI"

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 2008 senesinde nikah masasına oturdu ve ünlü çiftin bu evlilikten Su adında bir kız çocukları oldu. Şimdi Konuşmak Moda programına konuk olan Pınar Altuğ ise eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Yağmur kural tanımaz bir adamdır. Sette kapıyı açtı, içeri girdi ve dudaklarıma yapıştı. O zaman ilişkimiz başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık"

TELEVİZYONDA GÖRDÜ NİKAH MASASINA OTURDU

2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp bambaşka bir hayat kurdu. Ünlü isim eşiyle tanışma hikayesini de bir röportajında şöyle anlattı: "İzzet bir dönem işleri için Moskova'da yaşamış. Şirket, lojmanında küçük bir daire vermişler. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan 'Aşk Oyunu' dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı...

Beni görüp beğenmiş. Çevresine sormuş 'Nasıl ulaşabilirim' diye, ortak tanıdık çıkmamış.

Dizi kalkınca ben 'Doktorlar' kadrosuna girdim. İzzet de izin gününde İstanbul'a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki 'Oğlum bak bu 'Doktorlar' dizisi bizim hastanede çekiliyor.' İzzet bakıyor, beni görüyor. 'Ben de bu kızı arıyordum' diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz"