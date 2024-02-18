10 yıllık büyük aşk! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer karı-koca aynı dizideymiş...

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı dizisine İclal Savcı karakteriyle dahil olan Defne Kayalar'ın hayatı merak edildi. Yargı'nın yeni savcısı hakkında araştırma yapanlar en çok "Defne Kayalar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Kayalar'ın 10 yıl önce ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan karı-kocanın aynı dizide yer aldığı öğrenildi. Bakın Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi kimmiş...
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı dizisine İclal Savcı karakteriyle dahil olan Defne Kayalar'ın hayatı merak edildi.
DEFNE KAYALAR KİMDİR?
Ankara'da 31 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya gelen Defne Kayalar, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünden mezun olmuş ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde asistanlık yaptı.
2003 yılında Uğur Yücel ile birlikte Alacakaranlık dizisinin yapımcılığını üstlenen Defne Kayalar, 2004'te de Yazı Tura filminin yapımcılığını yaptı. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide rol alan Kayalar, 2013'te ise 20 Dakika dizisinde kendisine yer buldu. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakterini canlandırdı ve daha sonra ana karakterlerden biri oldu.