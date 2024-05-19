10 yıllık büyük aşk! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer karı-koca aynı dizideymiş...

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Merve Ateş, Uğur Aslan ve Uğur Polat gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son sezonuna İclal Savcı karakteriyle dahil olan Defne Kayalar, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine 49 yaşındaki Defne Kayalar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ankaralı olan Kayalar'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. Kayalar'ın 10 yıl önce evlendiği eşiyle Yargı dizisinde birlikte yer aldıklarını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi hangi ünlü isimmiş...