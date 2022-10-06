10 yıllık büyük aşk! Camdaki Kız’ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nde...
Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Camdaki Kız'da Gülcihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Devrim Yakut'un özel hayatı merak edildi. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan oyuncu hakkında özellikle "Devrim Yakut evli mi?", "Devrim Yakut'un eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Yakut'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Devrim Yakut'un 10 yıl önce nikah masasına oturduğu oyuncu eşi kimmiş...
06.10.2022 21:10 - Son Güncelleme: 06.10.2022 21:10
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Devrim Yakut, Düğün Dernek, Kelebeğin Rüyası ve Ekşi Elmalar gibi önemli projelerde yer aldı.
Son olarak Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan oyuncu hakkında özellikle "Devrim Yakut evli mi?", "Devrim Yakut'un eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.