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Haberler Magazin 10 yılı devirmişler! Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun “10 gün sonra bana taşındı” dediği eşi bakın kim! Meğer...

10 yılı devirmişler! Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun “10 gün sonra bana taşındı” dediği eşi bakın kim! Meğer...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı merak edildi. Geçen günlerde 10 yıllık evliliği hakkında konuşan Santırcıoğlu'nun özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Gülçin Santırcıoğlu'nun "10 gün sonra bana taşındı" dediği eşi bakın kimmiş...

takvim.com.tr
28.04.2023 15:57 - Son Güncelleme: 28.04.2023 15:57
10 yılı devirmişler! Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun “10 gün sonra bana taşındı” dediği eşi bakın kim! Meğer...

Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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10 yılı devirmişler! Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun “10 gün sonra bana taşındı” dediği eşi bakın kim! Meğer...

Geçen günlerde 10 yıllık evliliği hakkında konuşan Santırcıoğlu'nun özellikle eşi merak edildi. Bambaşka Sohbetler'e konuk olan oyuncu, eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlattı:

10 yılı devirmişler! Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun “10 gün sonra bana taşındı” dediği eşi bakın kim! Meğer...

"Havada da niyetimde de ne sevgili ne aşk yoktu. Tatilim devam ederken, ikinci lokasyon olarak Kaş'a geçtim. Arkadaşım Özge, 'Doktor var, mühendis var. Gel çok güzel vakit geçirirsin' dedi. Önce 'Biz bir mühendisle ne konuşacağız Özge?' dedim.

10 yılı devirmişler! Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun “10 gün sonra bana taşındı” dediği eşi bakın kim! Meğer...

İşte biz böyle tanıştık. 10 gün sonra bana taşındı. Evde çok konuşuruz, sohbet ederiz. İstiklal Caddesi'nde Nüfus Müdürlüğü'nde evlendik"

10 yılı devirmişler! Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun “10 gün sonra bana taşındı” dediği eşi bakın kim! Meğer...

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