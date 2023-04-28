10 yılı devirmişler! Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun “10 gün sonra bana taşındı” dediği eşi bakın kim! Meğer...
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı merak edildi. Geçen günlerde 10 yıllık evliliği hakkında konuşan Santırcıoğlu'nun özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Gülçin Santırcıoğlu'nun "10 gün sonra bana taşındı" dediği eşi bakın kimmiş...
28.04.2023 15:57 - Son Güncelleme: 28.04.2023 15:57
Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.