10 yılı devirmişler! Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun “10 gün sonra bana taşındı” dediği eşi bakın kim! Meğer...

"Havada da niyetimde de ne sevgili ne aşk yoktu. Tatilim devam ederken, ikinci lokasyon olarak Kaş'a geçtim. Arkadaşım Özge, 'Doktor var, mühendis var. Gel çok güzel vakit geçirirsin' dedi. Önce 'Biz bir mühendisle ne konuşacağız Özge?' dedim.