10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi kendisinden de ünlü! Karı-koca aynı dizide...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Arda Anarat, Uğur Polat gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yargı dizisine İclal Savcı karakteriyle dahil olan Defne Kayalar hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 10 yıl önce dünyaevine girdiği eşi de kendisi gibi tanıdık çıktı. Öte yandan karı-kocanın Yargı dizisinde birlikte çalıştıkları öğrenildi. Bakın Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi kimmiş...