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10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi kendisinden de ünlü! Karı-koca aynı dizide...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Arda Anarat, Uğur Polat gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yargı dizisine İclal Savcı karakteriyle dahil olan Defne Kayalar hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 10 yıl önce dünyaevine girdiği eşi de kendisi gibi tanıdık çıktı. Öte yandan karı-kocanın Yargı dizisinde birlikte çalıştıkları öğrenildi. Bakın Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 11:27 Güncelleme 03 Mart 2024, 11:27
10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi kendisinden de ünlü! Karı-koca aynı dizide... 1

Yargı dizisinde İclal Savcı karakteriyle yer alan Defne Kayalar'ın hayatı merak konusu oldu.

10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi kendisinden de ünlü! Karı-koca aynı dizide... 2

DEFNE KAYALAR KİMDİR?
Ankara'da 31 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya gelen Defne Kayalar, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünden mezun olmuş ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde asistanlık yaptı.

10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi kendisinden de ünlü! Karı-koca aynı dizide... 3

2003 yılında Uğur Yücel ile birlikte Alacakaranlık dizisinin yapımcılığını üstlenen Defne Kayalar, 2004'te de Yazı Tura filminin yapımcılığını yaptı.

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