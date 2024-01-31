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10 yıl evli kalmışlar! Bir Sevdadır’ın İshak Ali’si Sinan Tuzcu’nun eski eşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu!

Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinem Uslu, Seray Gözler gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bir Sevdadır dizisinde İshak Ali karakterini canlandıran Sinan Tuzcu'nun hayatı merak edildi. 46 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında özellikle "Sinan Tuzcu'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Beyza Kapu ile mutlu bir evlilik sürdüren Tuzcu'nun ilk eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 15:58 Güncelleme 31 Ocak 2024, 15:58
10 yıl evli kalmışlar! Bir Sevdadır’ın İshak Ali’si Sinan Tuzcu’nun eski eşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu! 1

Bir Sevdadır dizisinde İshak Ali karakterini canlandıran Sinan Tuzcu'nun hayatı merak edildi.

10 yıl evli kalmışlar! Bir Sevdadır’ın İshak Ali’si Sinan Tuzcu’nun eski eşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu! 2

SİNAN TUZCU KİMDİR?
Sinan Tuzcu, Türk dizi ve sinema oyuncusu, senaristtir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur.

10 yıl evli kalmışlar! Bir Sevdadır’ın İshak Ali’si Sinan Tuzcu’nun eski eşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu! 3

Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı. Televizyonda Ihlamurlar Altında dizisi ile tanındı.

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