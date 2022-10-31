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Haberler Magazin 10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yargı’nın Doktor Çetin’i Merih Ermakastar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer...

10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yargı’nın Doktor Çetin’i Merih Ermakastar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer...

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı Yargı'da Doktor Çetin karakterini canlandıran Merih Ermakastar'ın hayatı merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen ünlü oyuncunun, 2007 yılında nikah masasına oturduğu ve 10 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Merih Ermakastar'ın eski eşi kimmiş...

31.10.2022 00:05 - Son Güncelleme: 31.10.2022 00:05
10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yargı’nın Doktor Çetin’i Merih Ermakastar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer...

Şimdilerde Yargı dizisinde Doktor Çetin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Merih Ermakastar, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu.

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10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yargı’nın Doktor Çetin’i Merih Ermakastar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer...

MERİH ERMAKASTAR KİMDİR?
Sergilediği performansla dikkat çeken Merih Ermakastar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

8 Ağustos 2000 tarihinde Cenk Eren'e sahnede vokal yapmaya başlayan Merih Ermakastar, ardından Serdar Ortaç, Emre Altuğ gibi isimlerle çalıştı.

10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yargı’nın Doktor Çetin’i Merih Ermakastar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer...

2002'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'te trompet çalan Ermakastar, oyunculuğa ilk adımını henüz 7 yaşındayken rol aldığı O Kadın ve Leyla ile Mecnun adlı filmlerle adım attı.

10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yargı’nın Doktor Çetin’i Merih Ermakastar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer...

Leyla ile Mecnun'da Orhan Gencebay'ın canlandırdığı Mecnun karakterinin küçüklüğünü; O Kadın filminde ise Cihan Ünal'ın canlandırdığı Dr. Cihat Güray karakterinin oğlunu oynadı.

10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yargı’nın Doktor Çetin’i Merih Ermakastar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer...

Hem oyunculuk hem seslendirme hem de müzisyenlik yapan Merih Ermakastar'ın kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekti. Ünlü oyuncu özellikle bir dönem boşanma haberleriyle gündem oldu. Ermakastar'ın eski eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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