10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yargı’nın Doktor Çetin’i Merih Ermakastar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer...

Hem oyunculuk hem seslendirme hem de müzisyenlik yapan Merih Ermakastar'ın kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekti. Ünlü oyuncu özellikle bir dönem boşanma haberleriyle gündem oldu. Ermakastar'ın eski eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.