10 tane 5'i 1 yerde, pırlanta kolye... Mehmet Dinçerler’in istediği takıların tam listesi ortaya çıktı! Hadise bakın ne kadar zarar etmiş...
Sessiz sedasız Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren Mehmet Dinçerler ile Hadise çifti, boşanacakları yönünde haberlerle magazin gündeminden düşmedi ve ikili hakkında bin bir türlü iddia ortaya atıldı. Geçen günlerde ise Hadise cephesinden flaş bir hamle geldi ve ünlü şarkıcı eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Boşanma davasının açılmasının ardından da Mehmet Dinçerler'in Dinçerler evlilik teklifi için verdiği ve büyük olay olan 3 milyon TL'lik yüzüğü ile düğün takılarını istediği iddia edildi. Hadise'ye takılan takıların listesi ortaya çıktı. Ayrıca Hadise'nin zararı da belli oldu. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Hadise, geçen mayıs ayında yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
4 ay önce hayatlarını birleştiren Hadise ile Mehmet Dinçerler'in mutluluğu uzun sürmedi ve ünlü çift ayrılık haberleriyle gündeme geldi.
Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan çiftten sessizliğini ilk bozan Hadise oldu ve ünlü şarkıcı boşanma davası açtığını duyurdu.
Avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvuran Hadise, bir paylaşımda bulunarak "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.
Öte yandan Mehmet Dinçerler'in anlaşmalı boşanma davasına yanaşmadığı ve takı konusunda kriz çıkardığı ve bunun üzerine Hadise'nin 'Evlilik Birliğinin Sarsılması' nedeniyle boşanma davası açtığı öğrenildi.