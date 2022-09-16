10 tane 5’i 1 yerde, pırlanta kolye... Mehmet Dinçerler’in istediği takıların tam listesi ortaya çıktı! Hadise bakın ne kadar zarar etmiş...

Avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvuran Hadise, bir paylaşımda bulunarak "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.