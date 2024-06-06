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10 kilo veren Ecem Erkek’ten bikinili poz! Günden güne eriyen Ecem son haliyle sosyal medyayı salladı! Güldür Güldür’ün Naimesi...

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Naime' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, özel bir yöntemle ve diyetle kısa bir süre içerisinde fazla kilolarından kurtulup formda bir görünüme kavuştu. Günden güne eriyen Ecem Erkek, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı. İğne ipliğe dönen Erkek'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Ecem Erkek'in o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 09:48 Güncelleme 06 Haziran 2024, 09:48
10 kilo veren Ecem Erkek’ten bikinili poz! Günden güne eriyen Ecem son haliyle sosyal medyayı salladı! Güldür Güldür’ün Naimesi... 1

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği 'Naime' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi.

10 kilo veren Ecem Erkek’ten bikinili poz! Günden güne eriyen Ecem son haliyle sosyal medyayı salladı! Güldür Güldür’ün Naimesi... 2

Özel bir yöntemle ve diyetle kısa bir süre içerisinde 10 kilo veren oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

10 kilo veren Ecem Erkek’ten bikinili poz! Günden güne eriyen Ecem son haliyle sosyal medyayı salladı! Güldür Güldür’ün Naimesi... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Erkek, bikinili pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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