10 bin dolarlık sitem! Aylin Coşkun canlı yayında Sinan Akçıl'ı hedef aldı! “Yatma oğlum şu paranın üstüne...”

Volkan Aslan ile 2019 yılında gösterişli bir düğün töreniyle dünyaevine giren şarkıcı Aylin Coşkun, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Bir magazin programına konuk olan Coşkun, şimdi ise açıklamalarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yıllar önce 10 bin dolara aldığı şarkının kendisine teslim edilmediğini söylerken Sinan Akçıl hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.