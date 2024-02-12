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10 bin dolarlık sitem! Aylin Coşkun canlı yayında Sinan Akçıl'ı hedef aldı! “Yatma oğlum şu paranın üstüne...”

Volkan Aslan ile 2019 yılında gösterişli bir düğün töreniyle dünyaevine giren şarkıcı Aylin Coşkun, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Bir magazin programına konuk olan Coşkun, şimdi ise açıklamalarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yıllar önce 10 bin dolara aldığı şarkının kendisine teslim edilmediğini söylerken Sinan Akçıl hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 13:01 Güncelleme 12 Şubat 2024, 13:06
10 bin dolarlık sitem! Aylin Coşkun canlı yayında Sinan Akçıl’ı hedef aldı! “Yatma oğlum şu paranın üstüne...” 1

Volkan Aslan ile mutlu bir evlilik sürdüren Aylin Coşkun, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

10 bin dolarlık sitem! Aylin Coşkun canlı yayında Sinan Akçıl’ı hedef aldı! “Yatma oğlum şu paranın üstüne...” 2

Bir magazin programına konuk olan Coşkun, şimdi ise açıklamalarıyla gündem oldu. Aramızda Kalmasın programına katılan Coşkun, yıllar önce şarkı karşılığında 10 bin dolar ödediğini ancak kendisine beste verilmediğini söyleyerek sitem etti.

10 bin dolarlık sitem! Aylin Coşkun canlı yayında Sinan Akçılı hedef aldı! “Yatma oğlum şu paranın üstüne...”
10 bin dolarlık sitem! Aylin Coşkun canlı yayında Sinan Akçıl'ı hedef aldı! "Yatma oğlum şu paranın üstüne..."

10 bin dolarlık sitem! Aylin Coşkun canlı yayında Sinan Akçıl’ı hedef aldı! “Yatma oğlum şu paranın üstüne...” 3

"ARKADAŞ SENİ TOKAT MANYAĞI YAPARIM"
Aylin Coşkun'a canlı yayında "Müzik dünyasında bazı dolandırıcılar var. Şarkı için 10 bin dolar vermiştim zamanında yapmadıkları gibi bir de pişkin pişkin dolaşıyorlar" sözleri hatırlatıldı.

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