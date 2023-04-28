10 ayda 34 kilo verip bambaşka biri olmuştu şimdi her gün o korkuyu yaşıyor! son haliyle şaşkına çeviren Tanyeli form sırrını açıkladı

"SİZDEN Mİ SAKLAYACAĞIM"

2. Sayfa'ya konuk olan 52 yaşındaki Tanyeli "Şimdi kilo vermeye devam etmiyorum. Aslında sizden mi saklayacağım. Bu ameliyatın psikolojik bir sıkıntısı var. Kendime yaptığım en büyük yatırımdı evet ama kilo fazla vermeye başladığında insan zombi gibi mi olacağım diye korkuyor. Kilo vermeyi durdursun diye karbonhidrata yükleniyorum.