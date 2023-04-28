10 ayda 34 kilo verip bambaşka biri olmuştu şimdi her gün o korkuyu yaşıyor! son haliyle şaşkına çeviren Tanyeli form sırrını açıkladı
İbo Show'un efsane oryantallerinden Tanyeli bir süredir ortalarda görünmüyordu. Eşi İlker Sünnili ile Avustralya'nın Sidney kentine yerleşen Tanyeli şimdilerde çok daha huzurlu bir hayatın tadını çıkarıyor... 34 kilo veren, maneviyata yönelen ve yeniden Türkiye'ye dönen Tanyeli'nin son halini görenler gözlerine inanamıyor. 2. Sayfa programına konuk olan Tanyeli kilo verdikten sonraki en büyük korkusunu açıkladı. İşte detaylar...
Oryantal Tanyeli 39 kilo vermiş ve 60 kiloya kadar düşmüştü. Armağan Çağlayan'a katılan Tanyeli, Mevlevi bir hayata kaydığını söyleyerek "Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım" demişti.
Tanyeli önceki gün 2.Sayfa programına konuk oldu ve son haliyle herkesi şaşırttı. Türkiye'ye dönüp zayıflayan ünlü isim mide küçültme ameliyatı sonrası yaşadıklarını anlattı.
"SİZDEN Mİ SAKLAYACAĞIM"
2. Sayfa'ya konuk olan 52 yaşındaki Tanyeli "Şimdi kilo vermeye devam etmiyorum. Aslında sizden mi saklayacağım. Bu ameliyatın psikolojik bir sıkıntısı var. Kendime yaptığım en büyük yatırımdı evet ama kilo fazla vermeye başladığında insan zombi gibi mi olacağım diye korkuyor. Kilo vermeyi durdursun diye karbonhidrata yükleniyorum.