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10 ayda 34 kilo verip bambaşka biri olmuştu şimdi her gün o korkuyu yaşıyor! son haliyle şaşkına çeviren Tanyeli form sırrını açıkladı

İbo Show'un efsane oryantallerinden Tanyeli bir süredir ortalarda görünmüyordu. Eşi İlker Sünnili ile Avustralya'nın Sidney kentine yerleşen Tanyeli şimdilerde çok daha huzurlu bir hayatın tadını çıkarıyor... 34 kilo veren, maneviyata yönelen ve yeniden Türkiye'ye dönen Tanyeli'nin son halini görenler gözlerine inanamıyor. 2. Sayfa programına konuk olan Tanyeli kilo verdikten sonraki en büyük korkusunu açıkladı. İşte detaylar...

28.04.2023 06:18 - Son Güncelleme: 28.04.2023 06:18
10 ayda 34 kilo verip bambaşka biri olmuştu şimdi her gün o korkuyu yaşıyor! son haliyle şaşkına çeviren Tanyeli form sırrını açıkladı

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli son dönemde verdiği kilolarla gündem oluyordu. Yıllar önce yurt dışına taşınan Oryantal Tanyeli, Türkiye'ye ameliyat için dönmüş ve kilolarından kurtulmuştu.

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10 ayda 34 kilo verip bambaşka biri olmuştu şimdi her gün o korkuyu yaşıyor! son haliyle şaşkına çeviren Tanyeli form sırrını açıkladı

Oryantal Tanyeli 39 kilo vermiş ve 60 kiloya kadar düşmüştü. Armağan Çağlayan'a katılan Tanyeli, Mevlevi bir hayata kaydığını söyleyerek "Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım" demişti.

10 ayda 34 kilo verip bambaşka biri olmuştu şimdi her gün o korkuyu yaşıyor! son haliyle şaşkına çeviren Tanyeli form sırrını açıkladı

Tanyeli önceki gün 2.Sayfa programına konuk oldu ve son haliyle herkesi şaşırttı. Türkiye'ye dönüp zayıflayan ünlü isim mide küçültme ameliyatı sonrası yaşadıklarını anlattı.

10 ayda 34 kilo verip bambaşka biri olmuştu şimdi her gün o korkuyu yaşıyor! son haliyle şaşkına çeviren Tanyeli form sırrını açıkladı

Fazla kilolardan da kurtulan Tanyeli'nin son halini görenler şaştı kaldı.

10 ayda 34 kilo verip bambaşka biri olmuştu şimdi her gün o korkuyu yaşıyor! son haliyle şaşkına çeviren Tanyeli form sırrını açıkladı

"SİZDEN Mİ SAKLAYACAĞIM"

2. Sayfa'ya konuk olan 52 yaşındaki Tanyeli "Şimdi kilo vermeye devam etmiyorum. Aslında sizden mi saklayacağım. Bu ameliyatın psikolojik bir sıkıntısı var. Kendime yaptığım en büyük yatırımdı evet ama kilo fazla vermeye başladığında insan zombi gibi mi olacağım diye korkuyor. Kilo vermeyi durdursun diye karbonhidrata yükleniyorum.

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