10 ay önce evlenmişler! Vermem Seni Ellere’nin Fikret’i Meriç Özkaya’nın eşi bakın kim! “Arkadaşlar ben evlenmem demeyin...”

Özkaya'nın evlilik haberini duyurduğu paylaşımı ise dikkat çekti. Düğün karesini yayınlayan oyuncu, söz konusu paylaşımda "Arkadaşlar ben evlenmem demeyin. Şekil A da görüldüğü gibi... Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler" iadelerini kullandı.