10 ay önce evlenmişler! Vermem Seni Ellere’nin Fikret’i Meriç Özkaya’nın eşi bakın kim! “Arkadaşlar ben evlenmem demeyin...”
Başrollerinde Buse Meral ve Emre Bey'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'de Fikret karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meriç Özkaya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Meriç Özkaya kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Özkaya'nın 10 ay önce evlendiği eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Meriç Özkaya'nın gözünden sakındığı eşi kimmiş...
Başrollerinde Buse Meral ve Emre Bey'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'de Fikret karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meriç Özkaya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
MERİÇ ÖZKAYA KİMDİR?
1981 doğumlu olan Meriç Özkaya Eğitimini Trakya Üniversitesinin Arkeoloji bölümünde tamamlası.
Aynı zamanda Mint Akademi'den Oyunculuk ve Gösteri Sanatları Eğitimi de alan Özkaya'nın özellikle aşk hayatı merak edilerek "Meriç Özkaya kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Özkaya'nın evlilik haberini duyurduğu paylaşımı ise dikkat çekti. Düğün karesini yayınlayan oyuncu, söz konusu paylaşımda "Arkadaşlar ben evlenmem demeyin. Şekil A da görüldüğü gibi... Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler" iadelerini kullandı.