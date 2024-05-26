10 ay önce anne olmuştu! Aslı Enver’in renkli gözlü minik kızına bakın! Minik Elay yine tüm ilgiyi üzerine topladı!

Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Geçen aylarda kural bozarak kızı Elay'ın yüzünü gösteren Enver'den yeni paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, minik bebeğiyle yaptığı paylaşımlara yenisini ekledi. Birçok magazin ve fan sayfasında yayınlanan fotoğraf, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver, Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alarak annelik duygusunu tattı.
Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, geçen aylarda kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi.
Elay sevimli halleriyle uzun süre gündem olurken Aslı Enver'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.