1 yıllık ilişkilerini sonlandıran Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ayrılığı kısa sürdü! Birlikte sabahlayan ikili bakın nasıl yakalandı!

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı olan Çağla Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmemişti. Ayrılık sonrası Çağla Şıkel'in ablasının düğününde ve Çeşme tatilinde bir araya gelen Ancak ikilinin sanılanın aksine barışmadıkları arkadaş kaldıkları ileri sürülmüştü. Çağla Şıkel ile Nail Gönenli cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çift, sabahın ilk ışıklarında bakın nasıl yakalandı.