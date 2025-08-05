1 yılda 31 kilo verdi! Demet Akalın’ın sır gibi sakladığı Karatay diyeti! "Zayıflama iğnesiyle ölümden döndüm..."

⚠️ UYARI:

Bu diyet listesi bilgilendirme amaçlıdır. Canan Karatay'ın önerilerine dayansa da her bireyin metabolizması, sağlık durumu ve beslenme ihtiyacı farklıdır. Özellikle kronik hastalığı olanlar, hamileler, emziren anneler ve ilaç kullananlar bu tür düşük kalorili ve protein ağırlıklı diyetlere başlamadan önce mutlaka bir doktora veya beslenme uzmanına danışmalıdır.