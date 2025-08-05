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1 yılda 31 kilo verdi! Demet Akalın’ın sır gibi sakladığı Karatay diyeti! "Zayıflama iğnesiyle ölümden döndüm..."

Kasım 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla zayıflama sürecini ilk kez kamuoyuyla paylaşan Demet Akalın'ın itirafları hala hafızalardaki yerini koruyor. Kullandığı zayıflama iğnesi nedeniyle ölümden döndüğünü belirten ünlü şarkıcı, sonrasında Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği listeyle sağlıklı kilo vermeye başladığını açıkladı.

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Tam bir yıl önce, 2024 Kasım'ında sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımla zayıflama sürecini açıklayan Demet Akalın, zayıflama iğnesi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu. İşte Demet Akalın'ın zayıflama süreci...

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ZAYIFLAMA İĞNESİYLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süre önce zehirlendiğini söylemişti. Ancak asıl nedenin kullandığı zayıflama iğnesi olduğu ortaya çıktı. İştahtan kesildiğini, haftalarca yemek yiyemediğini belirten Akalın"Daha da zayıflamak istedim ama çok pişmanım, kimseye tavsiye etmiyorum" diyerek takipçilerini uyardı.

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🥚 DEMET AKALIN'IN CANAN KARATAY'DAN ÖĞRENDİĞİ DİYET

Tartışmalı zayıflama iğnesi dışında, Demet Akalın'ın Canan Karatay'ın önerisiyle uyguladığı "yumurta diyeti" de çok konuşuluyor. Şarkıcı, bu diyetle sadece 1 haftada 7 kilo verdiğini açıkladı.

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CANAN KARATAY'DAN: "1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN" DİYET LİSTESİ

Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği bu diyet, karbonhidratları sınırlandırarak ve proteine ağırlık vererek metabolizmayı hızlandırmayı hedefliyor. Özellikle başlangıç dönemlerinde haftada 2–4 kiloya kadar zayıflama mümkün olsa da bazı kaynaklar, ideal metabolizma hızıyla bu miktarın 8 kilo seviyesine kadar çıkabileceğini söylüyor

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✅ TEMEL PRENSİPLER

  • Gün içinde sadece 2–3 öğün

  • Öğün aralarında en az 5 saat açlık

  • Yasaklar: ekmek, pirinç, patates, makarna, şeker gibi karbonhidrat kaynakları
    ve işlenmiş gıdalar, hazır soslar, gazlı içecekler

  • Serbest: yumurta, et, balık, sebze, ev yapımı yoğurt, ceviz, badem, zeytinyağı gibi doğal besinler

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🗓️ 1 HAFTALIK ÖRNEK KARATAY DİYETİ TABLOSU

Gün Kahvaltı Öğle Akşam
1. Gün 1 haşlanmış yumurta, zeytin (8–10), beyaz peynir, ceviz, domates–salatalık, adaçayı Sebze yemeği + bulgur (+ yoğurt), salata Tavuk but + pazı kavurma, salata, ayran
2. Gün 2 haşlanmış yumurta, peynir, kuru kayısı (5), ceviz, zeytin, ısırgan çayı Bezelye yemeği, yoğurt Meyve + kuru yemiş, yoğurt
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3. Gün 2 yumurta, domates, peynir, zeytin, çay Mercimek çorbası, kebap + bulgur Sütlaç
4. Gün Pastırmalı yumurta (2), peynir, ceviz/fındık/antep fıstığı Kıymalı sebze yemeği, yoğurt Bakliyat yemeği + bulgur, ayran
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5. Gün Pastırmalı yumurta, beyaz peynir, domates, ceviz Ispanak yemeği + yoğurt, kuru köfte Tarhana çorbası + lahmacun
6. Gün Pastırmalı yumurta, kurutulmuş kayısı, ceviz, zeytin, peynir Sulu köfte + yoğurt, bulgur Enginar yemeği + yoğurt
7. Gün Muz + yoğurt Izgara tavuk/balık/kırmızı et, salata, ayran Musakka + mercimek çorbası + yoğurt
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⚠️ UYARI:

Bu diyet listesi bilgilendirme amaçlıdır. Canan Karatay'ın önerilerine dayansa da her bireyin metabolizması, sağlık durumu ve beslenme ihtiyacı farklıdır. Özellikle kronik hastalığı olanlar, hamileler, emziren anneler ve ilaç kullananlar bu tür düşük kalorili ve protein ağırlıklı diyetlere başlamadan önce mutlaka bir doktora veya beslenme uzmanına danışmalıdır.

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Kısa sürede yüksek miktarda kilo vermek, vücutta sıvı kaybına, kas erimesine ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Sağlıklı kilo kaybı, uzun vadede sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarıyla mümkündür.

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Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram