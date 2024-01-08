1 yıl önce doğum yapmıştı! Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan’dan spor paylaşımı! Son hali akıllara durgunluk verdi: “Bunu nasıl başardın?”

İranlı kız arkadaşı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan, geçen, Ocak ayında Badıkan adını verdiği oğluna kavuştu. 1 yıl önce doğum yapan Arzu Doğan'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Spor taytı ve büstiyeriyle kamera karşısına geçen Doğan'ın fit halini görenler "Bunu nasıl başardın?" yorumunda bulundu. İşte Arzu Doğan'ın ağızları açık bırakan son hali...