1 yıl önce doğum yapmıştı! Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan’dan spor paylaşımı! Son hali akıllara durgunluk verdi: “Bunu nasıl başardın?”

İranlı kız arkadaşı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan, geçen, Ocak ayında Badıkan adını verdiği oğluna kavuştu. 1 yıl önce doğum yapan Arzu Doğan'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Spor taytı ve büstiyeriyle kamera karşısına geçen Doğan'ın fit halini görenler "Bunu nasıl başardın?" yorumunda bulundu. İşte Arzu Doğan'ın ağızları açık bırakan son hali...
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile 2022 yılında dünyaevine girdi. Sürpriz nikahtan kısa bir süre sonra ise Arzu Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
Ünlü çift, Ocak ayında da Badıkan adını verdikleri oğullarına kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
SPOR SALONUNDAN PAYLAŞTI!
1 yıl önce doğum yapan Arzu Doğan, sosyal medya hesabında minik oğluna sık sık yer verdi. Ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.