1 yıl önce boşanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini! Can Aslantuğ paylaştı annesi bakın ne yazdı! "Kaynanası gibi..."

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Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl 27 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Bu ayrılık hayranlarını derinden etkilerken, çiftin oğulları Can Aslantuğ'un yaptığı bir paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Can Aslantuğ 2023 yılında kız arkadaşıyla bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı ve bu paylaşım, annesi Arzum Onan'ın duygusal yorumu ile dikkat çekti.