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1 yıl önce boşanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini! Can Aslantuğ paylaştı annesi bakın ne yazdı! "Kaynanası gibi..."

Son zamanlarda ebeveynlerinin ayrılığıyla gündeme gelen Can Aslantuğ, özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü çiftin oğlu Can, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerinin ilgisini çekti. Fotoğrafta, sevgilisiyle birlikte görünen Can, Instagram'da büyük beğeni topladı. İşte, Can Aslantuğ'un sevgilisiyle olan bu özel anı...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 08:16 Güncelleme 24 Haziran 2024, 08:18
1 yıl önce boşanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini! Can Aslantuğ paylaştı annesi bakın ne yazdı! Kaynanası gibi... 1

Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl 27 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Bu ayrılık hayranlarını derinden etkilerken, çiftin oğulları Can Aslantuğ'un yaptığı bir paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Can Aslantuğ 2023 yılında kız arkadaşıyla bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı ve bu paylaşım, annesi Arzum Onan'ın duygusal yorumu ile dikkat çekti.

1 yıl önce boşanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini! Can Aslantuğ paylaştı annesi bakın ne yazdı! Kaynanası gibi... 2

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz sene 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırdığı haberleri, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Bu uzun süreli birlikteliğin ardından her iki taraf da yeni hayatlarına yön verme sürecine girdi.

1 yıl önce boşanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini! Can Aslantuğ paylaştı annesi bakın ne yazdı! Kaynanası gibi... 3

Arzum Onan, Los Angeles'ta yaşayan ve Türk iş adamı olan biriyle yaklaşık iki aydır bir ilişki içinde olduğu ortaya çıktı.

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