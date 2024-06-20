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1 yıl evli kalmışlardı! Eski kocası Ece Erken'in paylaşımlarından korktu mahkemeye koştu! Tedbir talebinde bulundu

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Ece Erken, Eymen adını verdikleri oğlunun babası Serkan Uçar'la dokuz yıl önce olaylı şekilde boşanmıştı.Boşandıktan sonra araları bir türlü düzelmeyen ikiliden eski eşi Serkan Uçar Ece Erken için uzaklaştırma kararı çıkardı. Ece Erken'in bu duruma tepki göstermesinin ardından Uçar, can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtip yeniden tedbir talebinde bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 09:35 Güncelleme 20 Haziran 2024, 11:29
1 yıl evli kalmışlardı! Eski kocası Ece Erken’in paylaşımlarından korktu mahkemeye koştu! Tedbir talebinde bulundu 1

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında Kıbrıs'taki bir radyoda başlayan Ece Erken, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

1 yıl evli kalmışlardı! Eski kocası Ece Erken’in paylaşımlarından korktu mahkemeye koştu! Tedbir talebinde bulundu 2

2014 yılında Serkan Uçar ile dünyaevine giren Erken'in bu evlilikten Eymen adını verdiği bir oğlu oldu.

1 yıl evli kalmışlardı! Eski kocası Ece Erken’in paylaşımlarından korktu mahkemeye koştu! Tedbir talebinde bulundu 3

Çiftin rüya gibi başlayan evliliği tam dokuz yıl önce olaylı şekilde bitti. Boşanmanın ardından ikili arasında sular bir türlü durulmadı. Erken, eski eşiyle ilgili yaptığı sitem dolu açıklamalarıyla zaman zaman magazin manşetlerinde yerini aldı.

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