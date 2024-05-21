1 yıl evli kalmışlardı! Ece Erken açtı ağzını yumdu gözünü! “Alıştım şerefsizlere” Yakın arkadaşı ile eski eşinin fotoğrafını görünce...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Ece Erken, Eymen adını verdikleri oğlunun babası Serkan Uçar'la dokuz yıl önce olaylı şekilde boşanmıştı. Ece Erken'in eski eşi Uçar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uçar, Erken'in yakın arkadaşı olan Sezer Çakır ile birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımın ardından Ece Erken, çok ağır ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Sunuculuk kariyerine 12 yaşında Kıbrıs'taki bir radyoda başlayan Ece Erken, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile dünyaevine girdi. Eymen adını verdikleri bir oğulları olan çift, dokuz yıl önce olaylı şekilde boşandı.
Erken, eski eşiyle ilgili yaptığı sitem dolu açıklamalarıyla zaman zaman magazin manşetlerinde yer aldı.