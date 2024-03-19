1 milyonda yaklaşık 15 kişide görülüyor! Sezen Aksu’nun hastalığı ortaya çıktı! Sevenlerini üzdü! Emel Müftüoğlu’nun paylaşımındaki detay...

"Firuze", "Unuttun mu Beni", "Sarı Odalar", "Seni Yerler" ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ve 'Minik Serçe' olarak anılan Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu'nun paylaşımıyla gündeme geldi. Müftüoğlu, Aksu'nun tost yerken ki bir fotoğrafını yayınladı. Müftüoğlu'nun paylaştığı fotoğrafta Sezen Aksu'nun bileğindeki hastane künyesi de sevenlerini meraklandırdı. Kısa bir süre sonra ise ünlü şarkıcının hastalığı ortaya çıktı. Sezen Aksu'nun 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen o sendroma yakalandığını açıkladı. İşte detaylar...
Şarkıları ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Sezen Aksu, geçen gün Emel Müftüoğlu'nun paylaşımıyla adından söz ettirdi.
90'lı yılların başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Emel Müftüoğlu, uzun yıllardır sahnelere çıkmayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu'yu ziyaret etti.
Yakın dostu Sezen Aksu'yu bir şeyler yerken fotoğraflayan Emel Müftüoğlu, paylaşımına "Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü.