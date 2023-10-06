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1 değil 2 değil Mert'e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 5 kardeşi görenleri şaşırttı! Hepsi birbirinin aynısı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşayan iddia edilen Mert Ramazan Demir'in özel hayatı merak ediliyor. Instagram'da bile zar zor fotoğraf paylaşan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları sosyal medyanın eline düştü. 5 kardeş olduğu bilinen Mert Ramazan Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği inanılmaz. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ekim 2023, 11:28 Güncelleme 06 Ekim 2023, 11:29
1 değil 2 değil Mert’e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi görenleri şaşırttı! Hepsi birbirinin aynısı 1

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle popülerlik kazanan oyuncu Mert Ramazan Demir son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan ismi.

1 değil 2 değil Mert’e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi görenleri şaşırttı! Hepsi birbirinin aynısı 2

Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Mert Ramazan Demir'in boyu 178, kilosu 73, burcu ise Yay'dır.

1 değil 2 değil Mert’e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi görenleri şaşırttı! Hepsi birbirinin aynısı 3

Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

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