1 değil 2 değil Mert'e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 5 kardeşi görenleri şaşırttı! Hepsi birbirinin aynısı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşayan iddia edilen Mert Ramazan Demir'in özel hayatı merak ediliyor. Instagram'da bile zar zor fotoğraf paylaşan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları sosyal medyanın eline düştü. 5 kardeş olduğu bilinen Mert Ramazan Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği inanılmaz. İşte detaylar...