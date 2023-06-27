1 çocuk annesi Gamze Özçelik “Biraz neşelenelim” deyip paylaştı! 3 yıl evli kaldığı Uğur Pektaş’la oğullarını sır gibi saklıyorlardı...
Arka Sokaklar dizisinde tanıştığı Uğur Pektaş ile 2008'de nikah masasına oturan Gamze Özçelik, 2011 yılında boşandı. Bu evlilikten Murathan Pektaş adında bir evladı olan ünlü oyuncu, bambaşka bir hayat kurarak ekranlardan elini ayağını çekti. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Özçelik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. "Biraz neşelenelim" diyen Özçelik'in paylaşımı, Instagram'da ilgi odağı oldu. İşte o paylaşım...
27.06.2023 11:17 - Son Güncelleme: 27.06.2023 11:17
Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde tanıştığı Uğur Pektaş ile 2008 yılında dünyaevine girdi. 3 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adında bir oğulları oldu.
2011'de boşandıktan sonra bambaşka hayatlar kuran ikiliden Gamze Özçelik, ekranlardan uzak bir hayat sürdürmeye başladı.