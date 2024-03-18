1 çocuk annesi Ebru Gündeş hamile mi? Apar topar Murat Özdemir ile evlenmişti! Reza Zarrab'la olan kızları Alara abla mı oluyor...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Osman Özdemir ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift daha sonra ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Ancak son günlerde magazin dünyasını sarsan bir iddia ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre, Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile... Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın kızları Alara abla mı oluyor? İşte Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddiasıyla ilgili o gelişmenin detayları!