1 çocuk annesi Ebru Gündeş hamile mi? Apar topar Murat Özdemir ile evlenmişti! Reza Zarrab'la olan kızları Alara abla mı oluyor...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Osman Özdemir ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift daha sonra ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Ancak son günlerde magazin dünyasını sarsan bir iddia ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre, Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile... Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın kızları Alara abla mı oluyor? İşte Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddiasıyla ilgili o gelişmenin detayları!
İlk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar ile yapan Ebru Gündeş'in bu evliliği çok kısa sürmüş, ikili üç yıl sonra boşanmıştı. 49 yaşındaki sanatçı ikinci evliliğini 2002 yılında Ömer Durak ile yapmış ancak çift bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı.
Ebru Gündeş üçüncü evliliğini ise 2010 yılında Reza Zarrab ile yapmış, ikilinin 15 Ekim 2011'de Alara adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.
Başından üç evlilik geçen Ebru Gündeş aradığı aşkı 2023'ün Aralık ayında 37 yaşındaki Murat Özdemir'de buldu. Çiftin arasındaki 12 yaş fark ise gündem olmuştu.