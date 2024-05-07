Eda Ece’den çekirdek aile paylaşımı! Kızı ve eşiyle ilk poz geldi! 1 ay önce doğum yapmıştı! Meğer Aslı Enver'in desteğiyle...

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçen yıl haziran ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Eda Ece, 4 Nisan'da Mina İpek adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Çiçeği burnunda anne Eda Ece'den çekirdek ailesiyle de ilk poz geldi. Minik kızları Mina İpek ile ilk kez dışarı çıkan ünlü çiftin o anlarını Aslı Enver ölümsüzleştirdi. Hamilelik sürecinde Aslı Enver'in kendisinin en büyük destekçilerinden olduğunu dile getiren Ece'nin minik kızı ise ilgi odağı oldu. İşte Eda Ece'nin kızı ve eşiyle verdiği o poz...