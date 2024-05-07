Eda Ece’den çekirdek aile paylaşımı! Kızı ve eşiyle ilk poz geldi! 1 ay önce doğum yapmıştı! Meğer Aslı Enver'in desteğiyle...

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçen yıl haziran ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Eda Ece, 4 Nisan'da Mina İpek adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Çiçeği burnunda anne Eda Ece'den çekirdek ailesiyle de ilk poz geldi. Minik kızları Mina İpek ile ilk kez dışarı çıkan ünlü çiftin o anlarını Aslı Enver ölümsüzleştirdi. Hamilelik sürecinde Aslı Enver'in kendisinin en büyük destekçilerinden olduğunu dile getiren Ece'nin minik kızı ise ilgi odağı oldu. İşte Eda Ece'nin kızı ve eşiyle verdiği o poz...
Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, 2023'ün Haziran ayında dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen ay ise Mina İpek adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Eda Ece kızının doğduğunu sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: "Mina İpek 04.04.2024 Mina'mız ay sonunu bekleyemedi aniden gelmeye karar verdi, kendisine çok özel bir gün de seçmiş oldu.
Arayan soran yazan herkese çok teşekkür ederiz. Bu postu koymam bile 15 günümü aldı, artık 1 dakika boşum yok ama o her şeye değer. Ben şimdilik paralel evrendeyim, tekrar görüşene kadar hepinizi öpüyorum, güzel dileklerinize tekrar teşekkür ederiz en büyük mutluluklar sizin olsun!"