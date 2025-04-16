🔥 Derya Uluğ’un Şok Eden Diyeti! 2 Ayda 10 Kilo Verip 36 Bedene Düştü

2021 yılında başladığı yaşam değişikliğiyle birlikte toplamda 10 kilo veren başarılı sanatçı, yıllara meydan okuyan görünümünü disiplinli diyet ve yoğun antrenman programına borçlu.
📆 2 AYLIK KAMP: DİYETİSYEN, SPOR HOCASI, DANS PROGRAMI
2021 yılında 2 aylık sıkı bir kampa giren Derya Uluğ, profesyonel destek aldı. Beslenme programı için özel bir diyetisyenle çalışan sanatçıya, antrenmanları boyunca birebir spor eğitmeni eşlik etti. Haftanın dört günü dans antrenmanları yaparak hem kondisyonunu hem de estetik hareket becerisini geliştirdi.
🥗 SIFIR KARBONHİDRAT, SIFIR SÜT, SIFIR EKMEK!
Derya Uluğ'un diyetinde dikkat çeken en önemli detaylardan biri: Karbonhidrat, süt ürünleri ve ekmek tamamen hayatından çıkarıldı. Yüksek proteinli, düşük şekerli bir beslenme modeli izleyen sanatçı, bu sayede hızlı ama sağlıklı bir şekilde forma girdi.
📌 Not: Bu liste Derya Uluğ'un benimsediği prensiplerden yola çıkarak hazırlanmıştır. Kişisel ihtiyaçlara göre diyetisyen onayıyla uygulanmalıdır.
🥒 1 haşlanmış yumurta
🥬 Bol yeşillik (roka, maydanoz, nane, marul)
🥑 2 dilim avokado
🍋 1 bardak limonlu ılık su
☕ Şekersiz Türk kahvesi veya sade filtre kahve
🥩 Izgara tavuk veya hindi göğsü (100-120 gr)
🥦 Buharda pişmiş sebzeler (brokoli, kabak, havuç)
🥗 1 kase zeytinyağlı salata (sirke veya limonlu)
🍵 1 fincan şekersiz yeşil çay
🥥 1 yemek kaşığı hindistan cevizi parçacığı ya da 1 küçük dilim hurma
🐟 Izgara somon ya da levrek (100 gr)
🥬 Mevsim salatası
🍆 Zeytinyağlı sebze yemeği (patlıcan, kabak, ıspanak vb.)
🚫 Ekmek
🚫 Süt ve süt ürünleri
🚫 Rafine şeker
🚫 Hamur işi ve işlenmiş gıdalar
🚫 Karbonhidrat ağırlıklı besinler