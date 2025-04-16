🔥 Derya Uluğ’un Şok Eden Diyeti! 2 Ayda 10 Kilo Verip 36 Bedene Düştü

📆 2 AYLIK KAMP: DİYETİSYEN, SPOR HOCASI, DANS PROGRAMI

2021 yılında 2 aylık sıkı bir kampa giren Derya Uluğ, profesyonel destek aldı. Beslenme programı için özel bir diyetisyenle çalışan sanatçıya, antrenmanları boyunca birebir spor eğitmeni eşlik etti. Haftanın dört günü dans antrenmanları yaparak hem kondisyonunu hem de estetik hareket becerisini geliştirdi.