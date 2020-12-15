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Tüm zamanların en iyi 50 filmi belli oldu! İşte "bu akşam ne izlesem" derdine son verecek en iyi filmler listesi

"Bu akşam hangi filmi izlesem?" sorununa son verecek bir liste yayımlandı. Film eleştiri platformu Metacritic, tüm zamanların en iyi 50 filmini seçti. Oscar'lı Moonlight ve Parasite gibi filmler ile sinema klasikleri The Godfather ve Citizen Kane gibi yapımlar da listeye girdi. Peki en iyi film hangisi seçildi? Eleştirmen ve seyircilere göre gelmiş geçmiş en iyi 50 film hangisi? İşte eleştirmenlerin ve seyircilerin verdiği notlara göre seçilen tüm zamanların en iyi filmleri listesi.

15.12.2020 16:55 - Son Güncelleme: 15.12.2020 17:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





