Kayseri ilk kez Kültür Yolu’nda! Sanat müzik ve lezzet şöleni

PABLO PICASSO: YARATILIŞ HER ŞEYDİR

Festival kapsamında dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso'nun eserleri ilk kez Kayserililer ile buluşacak. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde açılacak "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi Picasso'nun sanat yaşamını ve kişisel ilişkilerinin eserlerine etkisini gözler önüne serecek. Sergide, sanatçının gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan; tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser yer alacak. Lale Vakfı tarafından sanatseverlerle buluşturulan sergi, Picasso'nun farklı sanat disiplinlerindeki üretimlerini bir araya getirirken, onun sanatsal dönüşümünü de kapsamlı biçimde ele alacak.

DİJİTAL SANATTAN GELENEKSEL MOTİFLERE KAYSERİ'DE SERGİ ZENGİNLİĞİ

Festivalin en dikkat çekici duraklarından biri, Gökhan Doğan'ın yapay zekâ destekli "Seyyah: Anadolu Medeniyetleri" eseri olacak. Kayseri Kalesi Kale İçi'nde yer alacak bu interaktif dijital deneyim, izleyicileri Göbeklitepe'den günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna çıkarırken, her katılımcıya geçmiş medeniyetlerde farklı bir rol yükleyerek kişisel bir deneyim yaşatacak.