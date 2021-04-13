Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosunun satıldığı müzayededen hırsızlık çıktı! 19 yıl önce Adana'dan çalınan İznik çinileri de katalog da yer almış

10 YIL ÖNCE DE LONDRA'DA

Londra'da 31 Mart'ta gerçekleşen müzayededen yaklaşık bir ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları kataloğu incelemeye aldı. Katalogda 115 lot numarası ile 2 adet İznik çinisinin de satışa sunulduğu tespit edildi. Katalogda tarihi çiniler "İki İznik seramik karo lotus palmette ve saz yaprakları bezemeli- Türkiye, yaklaşık 1575 tarihli" şeklinde tanıtıldı. Çinilerin Türkiye'de nereden çalınmış olabileceği ihtimali üzerine araştırma başlatıldı.