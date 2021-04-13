RAMAZAN İMSAKİYE
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Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosunun satıldığı müzayededen hırsızlık çıktı! 19 yıl önce Adana'dan çalınan İznik çinileri de katalog da yer almış

Kanuni Sultan Süleyman portresi ile gündeme gelen Londra'daki müzayedenin perde arkasından 19 yıl önceki soygunun izleri çıktı. Adana Ulu Camii'nden çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si, müzayede kataloğunda tespit edildi. Türkiye, 500 senelik tarihi çinilerin satışını sessiz sedasız yaptığı bir operasyonla durdurdu.

13.04.2021 14:36 - Son Güncelleme: 13.04.2021 14:37
Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosunun satıldığı müzayededen hırsızlık çıktı! 19 yıl önce Adana'dan çalınan İznik çinileri de katalog da yer almış

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın, Interpol kanalıyla da aranan eserlerin Türkiye'ye iadesi için çalışma başlattığı, Sotheby's Müzayede Evi'nin eserin iadesini yapmaması durumunda hukuki yollara başvuracağı belirtildi.

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Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosunun satıldığı müzayededen hırsızlık çıktı! 19 yıl önce Adana'dan çalınan İznik çinileri de katalog da yer almış

Londra'da Sotheby's Müzayede Evi tarafından 31 Mart 2012 tarihinde düzenlenen 'Art of the Islamic World&India' isimli müzayede Kanuni Sultan Süleyman'a ait tablo ile gündeme geldi. Müzayede de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açık artırmadan 9 adet el yazması Kur'an-ı Kerim sayfaları satın almıştı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosunun satıldığı müzayededen hırsızlık çıktı! 19 yıl önce Adana'dan çalınan İznik çinileri de katalog da yer almış

Ancak aynı müzayedede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı sesiz sedasız bir operasyona imza attı. Tam 19 yıl önce Adana Ulu Cami'den çalınan 223 karo çiniden ikisinin izine dedektif gibi iz sürülerek Londra'daki müzayedede rastlandı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosunun satıldığı müzayededen hırsızlık çıktı! 19 yıl önce Adana'dan çalınan İznik çinileri de katalog da yer almış

10 YIL ÖNCE DE LONDRA'DA
Londra'da 31 Mart'ta gerçekleşen müzayededen yaklaşık bir ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları kataloğu incelemeye aldı. Katalogda 115 lot numarası ile 2 adet İznik çinisinin de satışa sunulduğu tespit edildi. Katalogda tarihi çiniler "İki İznik seramik karo lotus palmette ve saz yaprakları bezemeli- Türkiye, yaklaşık 1575 tarihli" şeklinde tanıtıldı. Çinilerin Türkiye'de nereden çalınmış olabileceği ihtimali üzerine araştırma başlatıldı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosunun satıldığı müzayededen hırsızlık çıktı! 19 yıl önce Adana'dan çalınan İznik çinileri de katalog da yer almış

Çiniler 6 Aralık 2002 tarihinde Adana Ulu Cami'de gerçekleşen soygundaki çiniler ile benzerlik gösteriyordu. O tarihte restorasyonda olan tarihi camiye bir gece yarısı kapısı kırılarak girilmiş, 223 tarihi çini karo çalınmıştı. 2002 yılında yaşanan soygun aydınlatılamadı.