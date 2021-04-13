Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosunun satıldığı müzayededen hırsızlık çıktı! 19 yıl önce Adana'dan çalınan İznik çinileri de katalog da yer almış
Kanuni Sultan Süleyman portresi ile gündeme gelen Londra'daki müzayedenin perde arkasından 19 yıl önceki soygunun izleri çıktı. Adana Ulu Camii'nden çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si, müzayede kataloğunda tespit edildi. Türkiye, 500 senelik tarihi çinilerin satışını sessiz sedasız yaptığı bir operasyonla durdurdu.
Londra'da Sotheby's Müzayede Evi tarafından 31 Mart 2012 tarihinde düzenlenen 'Art of the Islamic World&India' isimli müzayede Kanuni Sultan Süleyman'a ait tablo ile gündeme geldi. Müzayede de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açık artırmadan 9 adet el yazması Kur'an-ı Kerim sayfaları satın almıştı.
10 YIL ÖNCE DE LONDRA'DA
Londra'da 31 Mart'ta gerçekleşen müzayededen yaklaşık bir ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları kataloğu incelemeye aldı. Katalogda 115 lot numarası ile 2 adet İznik çinisinin de satışa sunulduğu tespit edildi. Katalogda tarihi çiniler "İki İznik seramik karo lotus palmette ve saz yaprakları bezemeli- Türkiye, yaklaşık 1575 tarihli" şeklinde tanıtıldı. Çinilerin Türkiye'de nereden çalınmış olabileceği ihtimali üzerine araştırma başlatıldı.