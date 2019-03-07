Felix-Auguste Clement'in Ceylan Avı tablosu Türkiye'de sergilenmek için gün sayıyor

"Ülkemizin tarihi mirası açısından önemli bir hizmet"

Yıldız, tabloyu Sait Halim Paşa'nın babası olan Abdülhalim Paşa'nın yaptırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Abdülhalim Paşa bu tabloyu aslında Mısır'daki sarayı için yaptırıyor fakat daha sonra, oğlu için aldığı yalıya nakledilip yıllarca orada muhafaza ediliyor. Daha sonra Sait Halim Paşa envanteri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aktarılınca bu eserler Yıldız Sarayı'na kaydediliyor. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber Yıldız Sarayı da Milli Saraylar'a bağlandı ve bu eser de kurumumuz envanterine kaydedilmiş oldu."

Bu kadar mühim bir eserin yıllarca Sait Halim Paşa yalısında sınırlı bir görünürlüğe sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, "Tablo, restorasyonu tamamlandıktan sonra Resim Müzesi'nin sonbaharda hizmete vermeye başlayacak ikinci bölümünde yer alacak. Eserin sanatseverlerle buluşmasını da kasım ayına yetiştirmeye çalışacağız." dedi.